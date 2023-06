Dolce&Gabbana Vrouw lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Kim [Kardashian] is de muze bij uitstek. Haar zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, gevoel voor stijl en sensualiteit hebben als inspiratie gediend voor Domenico Dolce en Stefano Gabbana bij de creatie van de collectie voor zomer 2023, en de herinterpretatie van hun archieven uit de jaren 1990 en 2000. Het zijn dezelfde legendarische kledingstukken die Kim zelf zo vaak hebben geïnspireerd tijdens haar leven en carrière. De samenwerking voor de collectie van Dolce & Gabbana is een droom die uitkomt.

Een reis vol nieuwe betekenissen door de Dolce & Gabbana archieven, op zoek naar het authentieke DNA van het merk. Als het waar is dat mode altijd op zoek is naar nieuwe uitingen, dan weet creativiteit – wanneer die stevig geworteld is in de eigen identiteit – tijd en afstand te overstijgen.

Zelfs wanneer de mode – zoals de mode van Dolce & Gabbana uit de jaren 1990 en 2000 – opnieuw wordt bedacht, aangepast, geherinterpreteerd met de ogen van het heden en het bewustzijn van het verleden, dan blijft het authentieke karakter behouden.

Op de catwalk van zomer 2023 zien we een collectie met herinterpretaties van weleer die erin slaagt vele verschillende generaties aan te spreken: iedereen zal er iets anders in zien waarin hij of zij zich kan herkennen.

Het is een universele en inclusieve taal die uitdrukking geeft aan ieders wensen en verlangens. Domenico, Stefano en Kim, als curatoren van de collectie, brengen de droom van de hedendaagse vrouw ten tonele en verheerlijken de vrouwelijke schoonheid in al haar vormen en uitingen: een samenspel van ziel, attitude en moed die elke vrouw uniek maakt.