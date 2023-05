Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

Licht en luchtig, met zachte lijnen en langgerekte silhouetten, color blocking, fonkelende pailletten, gebeeldhouwde vormen, niets te delicaat, het zachte beeld van een stadshemel onder een nachtelijke hemel, een voortdurende verandering van perspectief. De zorgvuldige eenvoud van snitten en volumes. Dit is notendop de mood van de dames- en herencollectie voor lente en zomer 2023 van Jil Sander.

Californië als een ideaal: een modern, uitvergroot archetype van de Westerse cultuur. Een ruimte van contrasten en versmeltingen, pragmatisme en glamour; hi-tech, dromerig, afgemeten en tegelijkertijd grenzeloos.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

De dames- en herencollecties lopen in elkaar over. Ze verenigen dag en nacht, werk en fun, functionaliteit en glitter. De rauw gesneden mouwen en zomen drukken een gevoel van snelheid en zelfvertrouwen uit. Dit gevoel komt ook naar voren in de extreem grafische jasjes zonder revers of met een enkele royale revers. En in een lange sable crêpe jurk gedragen met de gevulkaniseerde sportschoenen.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

Korte jurken in chenille, of in breiwerk met veren, lijken te zijn gemaakt door langere jurken af te knippen. De rug van een luxueuze katoenen turtleneck pull-over is open.

Hollywood glitter contrasteert met de pragmatische combinatie van tank tops en broeken die in een geheel nieuwe context zijn gezet.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

Lucie en Luke Meier breiden hun vakmanschap verder uit door maatpakken te deconstrueren, voor vrouwen en mannen. Blazers zijn vervangen door geraffineerde tank tops of door diagonaal gesneden overhemden. Ze worden afwisselend geshowd met kilts, met shorts of met geplooide hoge-taille broeken, de signatuur van het huis.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

Wit, crème, zand, poeder, perzik, bleekblauw en groen, lila, acidgroen, framboos en magenta. Bruin en grijs in verschillende toonaarden, geelkleuren, van verbleekt tot citroen. Zwart, zilver en goud. Het palet is rijk, helder en gevarieerd. En dat geldt ook voor de stoffen en materialen, mat en glanzend: voile katoen, zacht katoen-linnen, zijde, katoen-viscose, wol, breiwerk, suède, geitenleer.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

De tassen hebben eenvoudige vormen en complexe materialen, met veren en pailletten. De handtassen hebben handvatten van brede ineengestrengelde kettingen, goud of zilver. Een nieuwe, grote schoudertas in glansleer komt in geel, groen, rood en zwart.

De kleurrijke gevulkaniseerde sportschoenen, in leer en canvas, zijn licht en chic. De Chelsea boots zijn stoer en sandalen zijn zacht met ronde vormen die het luchtige karakter van de collectie onderstrepen.

Jil Sander man lente zomer 2023 – Photo courtesy of Jil Sander

Alles heeft de subtiliteit van couture en een vonk van inventiviteit. De hele collectie laat zien hoezeer de focus van Lucie en Luke Meier gericht is op design, vakmanschap en het gebruik van innovatieve technieken en materialen, waardoor het Jil Sander van Lucie en Luke Meier synoniem is geworden met moderne en geraffineerde design mode.