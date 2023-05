Dit zijn de grootste zwembroeken trends voor zomer 2023

Nog even en het is zomer. Hopelijk wordt het er zo eentje waarin je zo ongeveer je zwembroek niet uitkomt. Maar laat het dan wel een up-to-date exemplaar zijn. We hebben een snel overzicht van de grootste zwembroeken trends voor zomer 2023 voor je.

Van zwemslip tot surfer shorts

De zwembroeken trends voor zomer 2023 laten allerlei lengtes en volumes zien: van klassieke zwemslips tot wijde surfershorts maar de meest up-to-date lengte is hoog op het dijbeen. Het gaat dan om modellen die niet al te wijd zijn. Deze snitten zijn ook populair als het op ‘gewone’ shorts aankomt (de shorts zijn dus korter dan de afgelopen jaren).

Dus om te onthouden: de meest up-to-date lengte voor zwemshorts (en shorts) voor zomer 2023 is hoog op het dijbeen.

Comeback van klassiekers

In de mode maar ook in de beachwear zien we een terugkeer van klassiekers, mede dankzij de quiet luxury trend (getogen en stijlvol) die de fashionista’s momenteel in de ban houdt. Denk hierbij aan retro modellen met wat wijdere pijpen en een A-lijn of aan sportieve modellen met rijgkoord in jaren ’80 stijl. Ga voor kleuren als zwart en donkerblauw maar ook klassieke blauwwitte strepen. Ze doen het geweldig met een wijd, wit linnen overhemd. Strepen zijn sowieso een huge trend.

Van beach-to-bar

Een strandmode trend die al een paar jaar populair is en ook dit seizoen doorzet, is beach-to-bar. Ga in dit geval voor shorts waarin je net zo goed een duik in de zee neemt als een Spritz op een terrasje drinkt. Een beetje gekleed dus.

Felle fantasieën en color blocking

Verder gaan we deze zomer weer volop kleurrijke fantasieën zien waaronder ook bloemenprints. Een andere kleurtrend is color blocking: effen maar felle kleuren. Ben je (nog) wat wit, ga dan voor wat donkere kleuren als diepgroen of donkerblauw. Als je al wat gebruind bent of van nature donker bent dan kun je je ook aan felle kleuren als helgel, oranje en kobaltblauw wagen.

Welke strand accessoires?

Ga je voor een retro zwembroek dan is het cool om ook voor een zonnebril in die stijl erbij te halen. Verder zijn bucket hats en baseball petten cool. Ook strooien hoeden en petten komen terug. Aan je voeten draag je coole sandalen in plaats van teenslippers. Verder geldt: keep it simple. Laat die schelpjesbandjes, leren polsbanden of stoere schakelkettingen deze zomer maar even zitten. Het is all about quiet luxury :-)

Klik hier voor de badmode trends voor de dames voor Trendystyle