Zo tem je pluizig haar. Een gids voor mannen

Pluishaar, weerbarstig haar, onwillig haar, noem het zoals je wilt, is een probleem dat veel mannen zullen herkennen. Vooral als je van nature krullend of golvend haar hebt en je je haar lang(er) wilt laten groeien, krijg je er al snel mee te maken. Een van de belangrijkste oorzaken van pluizig haar is een gebrek aan vocht. Het haar is droog en wringt zich letterlijk in allerlei bochten, behalve daar waar je het wilt hebben. Als je krullend of pluizig haar hebt, weet je hoe moeilijk het is om je lokken te temmen.

Gelukkig zijn er verschillende dingen die je kunt doen om je haar te hydrateren en pluis te verminderen. Met de juiste producten en een correcte haarverzorgingsroutine kan ook jij goed gehydrateerd, glad, controleerbaar én pluisloos haar hebben.

Waarom haar pluizig wordt

Maar eerst nog even terug naar de oorzaak van pluizig haar. Pluis wordt veroorzaakt door – we zeiden het al – een gebrek aan vocht in het haar. Als het haar droog is, gaan de haarschubben openstaan waardoor het pluizig wordt. Dat verklaart meteen waarom je haar bij vochtig weer nog pluiziger wordt. Als de haarschubben openstaan, kan vocht uit de lucht de haarschacht gemakkelijker binnendringen waardoor het opzwelt en voilà, het effect wordt nog eens versterkt.

Het is een vicieuze cirkel: je haar is droog en opent zich om vocht uit de lucht op te nemen waardoor het nog pluiziger wordt.

De hoofdoorzaken van pluizig haar

Tekort aan vocht. Vooral krullend en golvend haar heeft meer vocht nodig om handelbaar en controleerbaar te blijven. De sleutel om pluis onder controle te houden is dus – je raadt het al – je haar goed te hydrateren. Een manier om dit te doen is het gebruik van een vochtinbrengende shampoo en conditioner. Zoek naar producten die ingrediënten bevatten zoals kokosolie of sheaboter die vochtinbrengend zijn en het zacht en glad houden.

Agressieve shampoos. Shampoos die het haar ontdoen van zijn natuurlijke oliën kunnen het droog, dof en gevoelig voor pluis maken. Vermijd daarom te agressieve shampoos.

Hitte en vochtigheid. Door warm en vochtig weer zwellen de haarschachten op waardoor de schubben zich nog meer openen en pluis verergert. Koud, droog weer kan het haar ook uitdrogen en statisch pluizen veroorzaken.

Te vaak en energiek borstelen. Je haar te vaak borstelen, vooral als het droog is, kan wrijving en breuk veroorzaken en het doen pluizen. Voor het stylen van het haar kun je het beste een kam met brede tanden of een borstel met natuurlijke haren gebruiken om je haar voorzichtig te ontklitten. Vermijd het gebruik van een gewone borstel want kan pluizen bevorderen.

Hoe pluis verminderen

Met de opsomming van de hoofdoorzaken hebben we je al wat anti-pluis tips meegegeven. Hier nog wat extra tips om pluizig haar te temmen:

Was het niet teveel. Was niet elke dag omdat je dan teveel vocht en natuurlijke oliën aan je haar onttrekt. Shampoo hooguit 2 tot 3 keer per week.

Was je haar niet te heet. Hierdoor gaan je haarschubben openstaan en verwijder je natuurlijke oliën. Was je haar met lauwwarm water en spoel het laatste restje uit met koud water zodat de haarschubben zich sluiten.

Breng een leave-in conditioner aan. Gebruik een leave-in conditioner, crème of serum om je haar te hydrateren en pluis onder controle te houden. Zoek naar ingrediënten als jojoba-olie, arganolie of kokosolie.

Beperk het gebruik van hete föhns of andere styling tools. Overmatig gebruik van hete föhns en stijltangen kan het haar beschadigen en pluis veroorzaken. Beperk het gebruik van hete tools tot 1 à 2 keer per week. Als je ze gebruikt, breng dan eerst een heat protector aan.

Trim je haar regelmatig. Trim je haar om de 4-6 weken om gespleten punten die bijdragen tot pluis te voorkomen. Als je je haar regelmatig trimt, krijgt het een gladder en sluiker aanzien.

Gebruik een anti-pluis product (anti frizz). Breng bij hardnekkig pluis een anti-pluis crème, conditioner of serum aan, vooral bij warm of vochtig weer.

Niet te hard droogwrijven. Wrijf je haar na het wassen niet hardhandig droog met een handdoek ook hierdoor kun je (meer) pluis krijgen. Wring in plaats daarvan voorzichtig het overtollige water uit en laat je haar aan de lucht drogen. Je kunt je haar ook droog deppen (dus niet wrijven) met een zacht, oud T-shirt.

Dat is alles. Zoals je ziet, kun je met de juiste haarverzorgingstechnieken en -producten pluishaar tegengaan en komt een gladde, gecontroleerde hair look ook binnen jouw bereik. Door je haar te hydrateren en het te beschermen tegen de elementen en tegen beschadiging door hitte, behoort pluizig en weerbarstig haar tot het verleden. Je kunt stoppen met je haar te haten

