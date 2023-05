De nieuwe BMW 5 Serie Sedan

Dynamischer dan ooit, een veelvoud aan digitale innovaties en voor het eerst met volledig elektrische aandrijving – dat is de nieuwe BMW 5 Serie Sedan. Als BMW i5 neemt de nieuwste generatie van de meest succesvolle zakensedan ter wereld de leiding op weg naar duurzame premium mobiliteit in het hogere middensegment. Elektrificatie, een geavanceerde BMW iDrive Curved Display met ‘QuickSelect’, nieuwe digitale services en meer duurzaamheid in de gehele productlevenscyclus zijn de toekomstgerichte kenmerken die een grote rol spelen in de huidige transformatie van BMW Group.



Naast volledig elektrische variant, de BMW i5, komen er ook plug-in hybride modellen en zeer efficiënte benzine- en dieselmotoren met 48-volt Mild Hybrid technologie. Net als de voorgaande modelgeneraties vindt de productie van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan plaats in de BMW Group fabriek Dingolfing, waar ook de elektromotoren en hoogvoltage-accu’s voor de BMW i5 worden geproduceerd. De Nederlandse marktintroductie van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan is in oktober 2023. De nieuwe BMW 5 Serie Sedan zal beschikbaar zijn vanaf een consumentenadviesprijs van € 65.379,- als BMW 520i Sedan. De volledig elektrische BMW i5 zal een consumentenadviesprijs hebben vanaf € 77.572,- in de vorm van de BMW i5 eDrive40. De volledig elektrische M Performance variant BMW i5 M60 xDrive zal beschikbaar zijn voor een consumentenadvies prijs vanaf € 108.427,-.



Sportieve elegantie en opvallende uitstraling met een nieuwe designtaal.

Een heldere en minimalistische designtaal benadrukt de sportieve elegantie en uitstraling van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan. Ten opzichte van het voorgaande model is de nieuwe generatie 97 mm langer geworden, met een lengte van 5.060 mm in totaal. De breedte nam met 32 mm toe tot 1.900 mm en de hoogte met 36 mm tot 1.515 mm. De wielbasis is met 20 mm toegenomen en meet nu 2.995 mm.



De voorzijde van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan valt op door een moderne interpretatie van de kenmerkende dubbele koplampen en de BMW nierengrille. Bijna verticaal geplaatste LED elementen doen dienst als richtingaanwijzers en dagrijverlichting. De BMW nierengrille zorgt voor een breed aanzicht en is optioneel ook te voorzien van BMW ‘Iconic Glow’ nierengrilleverlichting.



Het atletische zijaanzicht wordt bepaald door een hoge schouderlijn, krachtige oppervlakken en twee nauwkeurig geplaatste karakterlijnen. De zwarte dorpelverbreders, verzonken portiergrepen en het nummer 5 in reliëf onderaan de C-stijl zijn echte blikvangers. De dynamische en langgerekte proporties komen samen in een krachtige achterzijde. Een chromen strip scheidt de horizontale achterlichten, die opvallen door een nieuwe, expressieve interpretatie van de kenmerkende L-vorm.



Om het dynamische karakter van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan verder te versterken zijn er het optionele M Sportpakket en het M Sportpakket Pro. Het kleurenpallet bij de introductie is reeds beschikbaar met drie BMW Individual carrosseriekleuren.



Rijplezier en reiscomfort in combinatie met innovatieve flair.

De nieuwe BMW 5 Serie Sedan biedt een ideale combinatie van BMW typerend rijplezier en een hoge mate van comfort op lange reizen. Genereuze ruimte, moderne functionaliteiten en een uitstekende geluidsisolatie voor akoestisch comfort komen samen met hoogwaardige en zorgvuldig bewerkte materialen, verfijnd vakmanschap en geavanceerde digitale services.



Het aantal knoppen in de cockpit van de nieuwe BMW 5 Serie is aanzienlijk verminderd ten opzichte van het uitgaande model. Dat is te danken aan het verder digitaliseren van functies. Het BMW Curved Display is een nieuwe interpretatie van de voor BMW typerende focus om de cockpit op de bestuurder te richten. Het volledig digitale display bestaat uit een 12,3 inch Information Display en een 14,9 inch Touch Control Display.



Het nieuw ontworpen stuurwiel heeft een afgeplatte onderzijde en biedt haptische feedback voor de bedieningselementen. Daarnaast is ook de transmissiehendel volledig nieuw ontworpen. De BMW Interaction Bar – standaard op de elektrische varianten van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan – is een ander highlight. Deze is van binnenuit verlicht en heeft een kristalachtige oppervlaktestructuur. De BMW Interaction Bar strekt zich uit over het gehele dashboard tot in de portieren en is voorzien van aanrakingsgevoelige bedieningspanelen.



Een primeur bij BMW: volledig vegan interieur.

Nieuw ontworpen sportstoelen behoren tot de standaarduitrusting. De optionele comfortstoelen bieden een brede keuze aan elektrisch bedienbare instellingsmogelijkheden. De nieuwe

BMW 5 Serie Sedan is bovendien het eerste model van BMW met standaard een volledig vegan interieur. Naast dat de stoelen, het dashboard en de deurpanelen met het duurzame materiaal ‘Veganza’ zijn bekleed, is ook voor het eerst het stuurwiel hiermee uitgevoerd. De ‘Veganza’ bekleding met lederachtige eigenschappen is optioneel leverbaar in meerdere kleuren en met decoratieve stiksels. Ook optioneel leverbaar is BMW Individual Merino lederen bekleding in verschillende bicolor varianten.



Volledig elektrische BMW i5 M60 xDrive als topmodel.

De volledig elektrische BMW i5 is voorzien van de aanzienlijk verbeterde, vijfde generatie BMW eDrive technologie en leverbaar in twee varianten. De BMW i5 M60 xDrive combineert een 442 kW (601 pk) sterke aandrijving met typerende M prestaties en specifieke designkenmerken. Twee geïntegreerde aandrijfunits op de voor- en achteras zorgen voor volledig elektrische vierwielaandrijving. Het systeemkoppel bedraagt tot 820 Nm met ingeschakelde M Sport Boost of M Launch Control functie. Daarmee accelereert de BMW i5 M60 in 3,8 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 230 km/h.



Bij de andere variant, de BMW i5 eDrive40 drijft een elektromotor de achterwielen aan en levert een maximaal vermogen van 250 kW (340 pk) en een maximaal koppel van 430 Nm met Sport Boost of Launch Control functie. De BMW i5 eDrive40 accelereert van 0 naar 100 km/h in 6,0 seconden en de topsnelheid bedraagt 193 km/h.



De hoogvoltage-accu bevindt zich in de bodemplaat van de BMW i5 en heeft een bruikbare netto capaciteit van 81,2 kWh. Samen met de efficiënte elektromotoren, de nieuwste versie van adaptieve regeneratie en een slimme toepassing van warmtepomptechnologie voor het verwarmen en koelen van het interieur zorgt dat voor een grote actieradius. De BMW i5 M60 xDrive heeft een WLTP actieradius van 455–516 km en de BMW i5 eDrive40 een WLTP actieradius van 477–582 km. Met de nieuwe MAX RANGE functie kan de actieradius met tot 25 procent worden vergroot door het vermogen en de topsnelheid te beperken en comfortfuncties uit te schakelen.



Innovatieve charging oplossingen van BMW Charging.

De Combined Charging Unit (CCU) van de BMW i5 eDrive40 maakt AC-laden met tot 11 kW mogelijk, met 22 kW als optie (standaard op BMW i5 M60 xDrive). De hoogvoltage-accu is met een DC-lader op te laden met tot 205 kW. Daarmee is de accu van de BMW i5 bijvoorbeeld van 10 tot 80 procent op te laden in zo’n 30 minuten.



De BMW i5 modellen zijn ook de eerste modellen van het merk die geschikt zijn voor de Plug & Charge functie. Daarmee kan de BMW zich zelfstandig aanmelden bij geschikte openbare laadstations, zonder gebruik van een app of laadpas. Uniek is de Multi Contract Option, die het mogelijk maakt om tot vijf verschillende individuele Plug & Charge contracten van verschillende aanbieders digitaal in de BMW op te slaan.



Nieuwe benzine- en dieselmotoren met 48-volt mild hybrid technologie.

Naast de volledig elektrische BMW i5 en de Plug-in Hybride modellen komen er ook benzine- en dieselmotoren van de nieuwe, modulaire generatie BMW Group Efficient Dynamics motoren beschikbaar. Deze zijn alle voorzien van 48-volt Mild Hybrid technologie en standaard gekoppeld aan een nieuwe 8-traps Steptronic Sport transmissie.



Het Nederlandse aanbod bestaat uit de viercilinder BMW 520i Sedan met 158 kW (208 pk), de BMW 520d Sedan en de BMW 520d xDrive Sedan met ieder 145 kW (197 pk). Aan het einde van dit jaar wordt het aanbod verder uitgebreid met twee Plug-in Hybride modellen van de nieuwste generatie. Ook komt in 2024 een nieuwe zes-in-lijn dieselmotor beschikbaar, net als een derde variant van de volledig elektrische BMW i5 met vierwielaandrijving.



Unieke balans tussen rijdynamiek en reiscomfort.

De BMW 5 Serie Sedan staat bekend om zijn balans tussen maximale sportiviteit en een hoge mate aan reiscomfort op lange afstanden. Bij de nieuwe generatie is deze balans nog eens verbeterd. Dat is te danken aan de langste wielbasis in dit segment, de toegenomen spoorbreedte en een bijna perfecte 50/50 gewichtsverdeling. Een intelligente lichtgewicht constructie en een toegenomen stijfheid van onderstel en carrosserie dragen eveneens bij aan de dynamische en comfortabele rijeigenschappen.



De zeer geavanceerde ondersteltechnologie is modelspecifiek aangepast op de verschillende aandrijftechnologieën. Direct aangestuurde tractiecontrole, een geïntegreerd remsysteem en Variable Sport Steering behoren tot de standaarduitrusting. Optioneel leverbaar zijn een M Sportonderstel, M Sportremsysteem en het Adaptieve Onderstel Professional (standaard voor BMW i5 M60 xDrive) met elektronisch aangestuurde schokdempers, Integral Active Steering en een nieuw dynamiekmanagement. Het optionele Adaptieve M Onderstel Professional omvat bovendien Active Roll Stabilisation met Active Roll Comfort. Lichtmetalen wielen in 18-inch of 19-inch (afhankelijk van de motorisatie) zijn standaard. Optioneel leverbaar is dit uit te breiden tot lichtmetalen wielen van 21-inch.



Intense, geautomatiseerde rijbeleving: nieuwe Highway Assistant, unieke Active Lane Change Assistant.

Het aantal standaard of optioneel leverbare systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren is voor de nieuwe BMW 5 Serie Sedan aanzienlijk uitgebreid. Een innovatief technologiepakket legt de basis voor een uitstekende werking van deze systemen.



Het hoogtepunt van het aanbod is de optionele Driving Assistant Professional met Steering and Lane Control Assist en Distance Control met Stop & Go functie. In enkele markten als de Verenigde Staten, Canada en Duitsland is ook de Highway Assistant daarbovenop beschikbaar (niet in de Nederlandse markt), die het sturen volledig kan overnemen op snelwegen met gescheiden rijbanen. Bij snelheden tot 130 km/h is het mogelijk om de handen van het stuur te halen. De bestuurder moet wel op de weg blijven letten en indien nodig kunnen ingrijpen. Een wereldprimeur: het systeem omvat de Active Lane Change Assistant met ‘oogbediening’. Daarmee bereikt de interactie tussen bestuurder en de auto een nieuw niveau. De BMW stelt voor om van rijstrook te wisselen indien de verkeerssituatie dit nodig maakt en voor het eerst is het voor de bestuurder voldoende om in de buitenspiegel te kijken om de manoeuvre te bevestigen alsmede te activeren. De Active Lane Change Assistant neemt automatisch de besturing over, zolang de verkeerssituatie dat toelaat.



De nieuwe BMW 5 Serie Sedan is standaard uitgerust met de Parking Assistant inclusief achteruitrijassistent. Met de optionele Parking Assistant Professional is het mogelijk om manoeuvres tot 200 meter automatisch uit te voeren vanuit de BMW of op afstand via de smartphone.



Intuïtieve bediening en nieuwe digitale belevingen: BMW iDrive met ‘QuickSelect’ en BMW Operating System 8.5.

Het verder ontwikkelde BMW iDrive systeem met ‘QuickSelect’ draagt bij aan de kenmerkende rij- en reisbeleving in de nieuwe BMW 5 Serie Sedan. Het systeem is gebaseerd op het BMW Operating System 8.5 en voorzien van een nieuw ontworpen ‘home’ scherm met verticaal geplaatste functietoetsen aan de bestuurderskant. ‘QuickSelect’ maakt het mogelijk om functies snel te bedienen, zonder naar een submenu te moeten wisselen. Hiermee heeft het systeem een verbeterde menustructuur, dat sterk lijkt op dat van smartphones en tablets.



Het nieuwe BMW iDrive functioneert samen met het BMW Curved Display en de BMW Intelligent Personal Assistant. Het systeem is ontworpen om de bediening via aanraking en natuurlijke spraak te optimaliseren. Bovendien is de nieuwe BMW 5 Serie Sedan voorzien van de kenmerkende iDrive controller op de middenconsole. De optionele BMW Live Cockpit Professional omvat het BMW Head-Up Display en Augmented View met weergave op het Control Display of het instrumentenpaneel. Optioneel is BMW Natural Interaction voor het bedienen van functies door middel van gebaren.



In-car gaming debuteert in de nieuwe BMW 5 Serie Sedan.

BMW Operation System 8.5 biedt bovendien nog meer digitale content voor informatie of entertainment, snellere updates voor functies, verbeterde informatie over laadstations voor geëlektrificeerde modellen en een geoptimaliseerde toegang tot vele online services. Videostreaming is mogelijk via het Control Display, evenals een innovatieve vorm van in-car gaming. Dat is in de nieuwe BMW 5 Serie Sedan voor het eerst mogelijk via het AirConsole platform. Bestuurder en passagiers kunnen daardoor games spelen of video’s streamen terwijl de BMW stil staat, bijvoorbeeld tijdens de wachttijd van een laadsessie.



Geoptimaliseerd netwerk met geïntegreerde 5G antennes.

Een andere innovatie is het Welcome Scenario, met lichtshow en persoonlijke ontvangst. Optioneel omvat dit ook het dynamische Light Carpet (lichttapijt). De BMW Digital Key Plus is nu beschikbaar voor smartphones met iOS of Android besturingssystemen en voor de Apple Watch. Met de standaard 5G antennes biedt de nieuwe zakensedan optimale connectiviteit en telefoonverbinding. De Personal eSIM zorgt ervoor dat de BMW volledig is te integreren in de digitale wereld van de bestuurder. In geselecteerde markten waaronder Nederland is het ook mogelijk om vanuit de BMW automatisch te betalen voor parkeren.



De nieuwe BMW 5 Serie Sedan biedt een keuze uit maximaal zes ‘My Modes’ om de rijbeleving te versterken en nog meeslepender te maken. De standaarduitrusting omvat ook geoptimaliseerde smartphone integratie via Apple CarPay® en Android Auto™. Met de functie Remote Software Upgrades is de BMW altijd up-to-date met de nieuwste software.



De marktintroductie van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan betekent tevens het begin van een nieuw hoofdstuk op het gebied van customer service. Met Proactive Car creëert BMW een nieuw platform voor onderhoud aan de BMW. Daarbij ligt de focus op het herkennen van de behoefte aan onderhoud, onder meer met behulp van kunstmatige intelligente en het proactief aanbieden van oplossingen aan de klant.