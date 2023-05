4x Mannenkapsels voor haarinspiratie voor zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Er komt een moment waarop je haar om een knipbeurt schreeuwt. De vraag is dan of je voor dezelfde haarlook gaat of dat je zin hebt om eens met een andere haarstijl te experimenteren. Is dat laatste het geval dan is het heel belangrijk om je goed te oriënteren. Er is maar één manier om dat te doen. Kapselfoto’s kijken. We zochten vier up-to-date mannenkapsels voor je uit om je door te laten inspireren.

Lang haar

Houd jij wel van zo’n ruige rocksterren look? Of van een alternatieve look? Dan is lang haar vast iets voor jou. Heb je het nooit geprobeerd dan zou je je er tenminste één keer in je leven aan moeten wagen. Gewoon om te weten hoe het voelt en hoe lang haar je staat. De weg naar lang haar is heel eenvoudig. Laat je haar groeien en ga wat minder snel naar de kapper om het te laten bijpunten. Eens in de twee maanden is meer dan genoeg. Je zult misschien door wat ongemakkelijke fasen heen moeten maar het is de moeite om te proberen waard.

Krullenbol

Heb jij krullend haar laat dat dan zien! Veel mannen hebben nog steeds de neiging om de krul eruit te laten knippen. Doodzonde. Met krullen en slag kun je zoveel doen, vooral nu volume een van de grootste haartrends voor zomer 2023 is. Ons advies: vraag je kapper om die krullen tot zijn recht te laten komen. Een idee: ga voor veel volume bovenop je hoofd en breng je haar naar voren. Houd de zijkanten en achterkant van je haar clean. Dit is supercoole en stoere look.

Klassiek mannenkapsel

Eén van de mannenkapsels die iedereen kan hebben, is het klassieke kapsel: een wat langere bovenkant, wat kortere zijkanten en korte achterkant. Het klinkt misschien als het mannenkapsel (krullenbol) hierboven maar in het klassieke herenkapsel zijn de proporties meer in balans waardoor het minder extreem wordt. Ook draag je de langere bovenkant niet naar voren maar opzij gestyled. Met dit kapsel kan het niet fout gaan.

Korte haarsnit met bleach

Houd je van stoere, sportieve mannenkop ga dan voor een korte haarsnit met een kortere bovenkant. Style het met een zijscheiding maar houd je al het haar uit je gezicht waardoor je die frisse cleane look krijgt. Wil je je korte coupe een extra twist meegeven, dan kun je overwegen om je haar te laten bleachen. Juist kort haar is hier heel geschikt voor omdat de chemicaliën maar weinig schade kunnen aanrichten en je de haarkleur gemakkelijk kunt laten uitgroeien.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haarstijl voor zomer 2023.

