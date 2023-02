Streetstyle 2023. Double denim is dé mode trend

Update je mode look met denim op denim. Double denim is een huge mode trend voor 2023. Cool en gemakkelijk.

Denim double look voor 2023. Spijkergoed. Foto Charlotte Mesman

Wat hebben de mode trends uit de jaren ’70, ’80 en ’90 en de jaren ’20 van deze eeuw met elkaar gemeen? Juist ja! De double denim looks. Spijkergoed op spijkergoed blijft elke keer weer in het modebeeld opduiken. Het is een huge mode trend voor 2023.

Double denim looks laten zich heel gemakkelijk samenstellen en dragen. De meest eenvoudige combinatie is een spijkerbroek met een spijkeroverhemd. Om het double denim effect volledig tot zijn recht te laten brengen, ga je bij voorkeur voor deze kleur en wash.

Britney en Justin in double denim

Een van de meest legendarische total denim looks is die van Britney Spears en Justin Timberlake uit de jaren ’90. De twee droegen DD looks die ze ook nog eens op elkaar hadden afgestemd (een fenomeen dat ‘twin dressing’ of ‘couple dressing’ heet).

Zoals altijd zit er in de mode beweging en gaat er altijd een modern sausje overheen. Dat is ook het geval met de total denim look. De nieuwigheid voor 2023 zit ‘m in de vormen en washes.

Opvallende vormen

Denim double look voor 2023. Spijkergoed. Foto Charlotte Mesman

Qua vormen zien we werkelijk van alles voorbijkomen. De dames maken het helemaal bont. Die dragen spijkerceintuurs als topjes en de bovenkant van spijkerbroeken als spijkertopje en de pijpen van spijkerbroeken gebruiken ze als overtrek voor hun laarzen. Alle klassieke vormen worden op de schop genomen. Maar ook bij de heren zien we bijzondere modellen voorbijkomen. Bijvoorbeeld de top op onze streetstyle foto hierboven.

Roze denim ook voor hem. Spijkergoed. Foto Charlotte Mesman

Of de washes. Vooral Diesel, een denim merk bij uitstek, kwam met interessante total denim looks met gebleekte en vernieuwende washes. Ook de volumes waren opvallend: veelal oversized.

De herencollectie voor lente zomer 2023 van Diesel. Photo courtesy of Diesel

Kortom, je slaat een stoer figuur in je spijkeroverhemd met spijkerbroek maar er kan dit jaar nog veel meer. Verdiep je er maar eens in en experimenteer met de nieuwe denim looks.

