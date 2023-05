Scheren is wellicht een van de meest vervelende en steeds terugkomende karweitjes in het leven van de man. En niet zo maar een karweitje!

Scheertips voor een perfect gladde huid

Scheren is wellicht een van de meest vervelende en steeds terugkomende karweitjes in het leven van de man. En niet zo maar een karweitje! Het gaat niet alleen over esthetica. Aan scheren zijn ook heel wat risico’s verbonden: bloedende sneetjes, open pukkeltjes, zones die zich beter laten scheren dan andere…

Na het scheren is het de bedoeling dat je je schoon en fris voelt. Maar hoe vaak komt het niet voor dat je na een scheerbeurt scheermes en – kwast verfoeit en liever had gehad dat je je niet geschoren had! Je voelt je weinig op je gemak, je huid brandt en eigenlijk zag je er beter uit toen je je nog niet geschoren had.

Je herkent het vast en weet ook dat dit niet de bedoeling van scheren is. Toch kun je heel wat – zo niet: alle – scheerellende voorkomen als je op de juiste wijze tewerk gaat. Met onderstaande tips voorkom je niet alleen sneetjes en andere ‘ongelukjes’ maar bereik je ook een optimaal resultaat.

Want laten we eerlijk zijn. De een scheert beter dan de ander. En wie goed scheert, ziet er goed, verzorgd en sexy uit. Hier zijn onze tips: Scheer je bij voorkeur ’s morgens. De huid is dan meer ontspannen en het mesje zal soepeler over het huid glijden.

Scheer je altijd nadat je je huid en vooral je baardstoppels goed nat hebt gemaakt. Je kunt je het beste na je ochtenddouche scheren, als je gezichtshuid gedurende enkele minuten aan stoom en warm water is blootgesteld en de haartjes zachter zijn en vol water.

Gebruik bij voorkeur een scheercrème of -gel zodat het scheermesje beter over de huid glijdt. Vermijd scheerschuim (of scheerzeep) omdat deze producten de huid kunnen uitdrogen. Gewoonlijk zijn scheergels of -crèmes milder voor de huid.

Bespaar niet op mesjes. Met de kwaliteit van het scheermes dat je gebruikt, staat en valt de kwaliteit van je scheerkunsten. Scheermesjes vind je in alle soorten en maten en… in allerlei prijsklassen. De prijs is een perfecte indicator van de kwaliteit. Een scheermes met drie scheerbladen is niet te vergelijken met een scheermes met één scheerblad. Dat weet iedereen.

Spoel je mesje tijdens het scheren veelvuldig onder stromend water af, zodat het elke keer als je het op je gezichtshuid plaatst goed schoon is. Restjes van haartjes en scheercrème maken het scheren moeilijker en vergroten de kans op wondjes en sneetjes.

Als je tijd hebt – en je kunt maar beter de tijd nemen voor een grondige scheerbeurt -, scheer je dan tweemaal. De eerste keer beweeg je het scheermesje in de groeirichting van de stoppels. De tweede keer breng je wederom scheergel op je gezicht aan en beweeg je het mesje tegen de groeirichting in. Met deze methode bereik je de beste resultaten.

Spoel je gezicht goed na zodat je restjes crème of gel en stoppels verwijdert.

Breng na het scheren een verzachtende, vochtinbrengende crème of een aftershave aan om je huid te kalmeren. Ook al doe je het dagelijks, scheren is en blijft een stress voor je gezicht.

Als je niet tot de ‘uiterst bebaarde mannenctegorie’ behoort, doe je er goed aan om je niet al te veel te scheren. Elke twee à drie dagen is een goede leidraad. Aan een baard van één dag zal geen mens (vrouw!) zich storen.

Scheer ze!

