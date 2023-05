In de haartrends mannen 2023 komen we coole, doorleefde hair looks tegen. Ze zijn supermodern en hebben een nonchalante uitstraling.

Haartrends mannen 2023 – Photo courtesy of Etro

Er zijn van die mannen die ‘het’ hebben. Ze zijn modern, cool, wat ze ook dragen. Het is natuurlijk vooral een kwestie van uitstraling. Maar wat ook een belangrijke rol in je voorkomen speelt, is je haar.

Haar is heel bepalend voor je look en de indruk die je op anderen maakt. Met je haar en dan hebben we het vooral over je hair look – je kapsel – draag je je persoonlijkheid uit. Kies daarom een haarsnit die bij je past en waar je je goed bij voelt.

Haartrends mannen 2023 – Photo courtesy of Etro

Dat betekent niet dat je niet mag experimenteren. Het is juist goed om te experimenteren. Net zoals onze persoonlijkheid zich in de loop der tijd ontwikkelt, zo is ook je kapsel een proces. Het is daarom interessant eens andere wegen te exploreren.

Zo kun je proberen om je haar eens te laten groeien. Je kunt daarbij voor de klassieke lange rockster manen gaan maar je kunt ook experimenteren met laagjeskapsels zoals we die in de haartrends mannen 2023 weer volop zien.

Haartrends mannen 2023. Doorleefde, uitgegroeide haarsnitten

Haartrends mannen 2023 – Photo courtesy of Etro

In de modeshow van Etro voor zomer 2023 bijvoorbeeld zagen we interessante en wat langere haarcoupes tegenkomen. In veel van deze haarsnitten is het haar bovenop het hoofd vrij lang zodat het in een lange pony naar voren kan worden gestyled. Karakteristiek is ook de langere haarlengte in de nek die iets van een haarmatje wegheeft maar dat niet is omdat het haar niet uitgedund is. Bij de oren is het haar wat korter maar wel lang genoeg om ze te bedekken.

Haartrends mannen 2023 – Photo courtesy of Etro

Deze haarcoupes zijn gelaagd geknipt. Het zijn een soort korte shags. Dit soort haarcoupes zijn perfect voor mannen met krul of slag in het haar. Maar ook als je sluik haar hebt, kan zo’n langere coupe heel interessant zijn. Je kunt het dan bijvoorbeeld in een middenscheiding dragen met altijd weer die langere haarlengte in je nek. Voor die moderne look laat je het zo knippen dat het van achter je nek vandaan komt.

Dit soort haarsnitten zijn op z’n best als ze een beetje uitgegroeid zijn dus stel de kapper een paar weekjes uit.

Qua styling ga je voor een doorleefde look met matte haarproducten. Juist omdat je haar wat langer (uitgegroeid) is, kun je het die nonchalante, coole ‘I don’t give a ****’ feeling meegeven.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de haartrends voor de dames op Trendystyle