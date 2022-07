De herencollectie van Etro voor zomer 2023: luchtige kaftans en ultralange overhemden

Etro Man lente zomer 2023

Alles in de nieuwe herencollectie van Etro voor lente zomer 2023 is licht en luchtig. In deze outfits zou je zo weglopen. In het persbericht heeft Etro het over ‘poëzie’ en ‘utopie’, maar wij denken bij deze collectie eerder aan een zwoele zomerdroom, of iets dergelijks.

Feit is dat het kleurenpalet het biologische ritme van de dag volgt. De modeshow opent met outfits in delicaat wit en neutrale kleuren, de kleuren van de vroege ochtend, en wint dan snel aan intensiteit om tenslotte over te gaan in de stralenddonkere tinten met hier en daar metallics van een zomernacht met sterren.

Zoals we niet anders van Etro verwachten, is het op de catwalk een komen en gaan van bloemen en fantasieën. De snitten van de looks zijn ogenschijnlijk eenvoudig maar uiterst geraffineerd: de kaftan, de kimono, het souvenir jasje maar ook de pullover, het overhemd en de shorts da bouxeur, het ultralange overhemd, de ultralichte overjas.

Alles is licht en vloeiend, oversized maar nooit massief want door de materialen heen tekent zich het silhouet van het lichaam af. De outfits worden geshowd met koordsandalen of simpelweg op blote voeten.

