Hoe vaak moet je je spijkerbroek wassen?

Iedereen heeft wel een paar spijkerbroeken in de kast, het is een basic bij uitstek, daar zijn we het over eens. Maar als het gaat om het wassen ervan, hoe vaak, hoe, en hoe je een spijkerbroek laat drogen… dan lopen de meningen sterk uiteen. Sommige mensen beweren dat je je spijkerbroeken regelmatig moet wassen, terwijl anderen aanraden om ze zo min mogelijk te wassen om ze mooi te houden. We doken in de materie.

Hoeveel keer wassen?

Om te beginnen een algemene richtlijn van de experts: de vuistregel is dat je je spijkerbroek om de elke drie tot tien keer dragen wast. Dat is ruim genomen. Met drie tot tien keer kun je alle kanten op. Hoe je invulling aan deze regel geeft, is afhankelijk van verschillende factoren zoals persoonlijke voorkeuren, hoe je je spijkerbroeken draagt en het klimaat waarin je woont. Maar als je drie tot tien keer dragen aanhoudt, dan heb je een goed compromis tussen hygiëne en behoud van je spijkerbroek.

Was nieuwe jeans de eerste keer apart

Om te voorkomen dat de kleur uitlopen, wordt aangeraden om nieuwe jeans de eerste keer apart te wassen. Dit is niet zozeer in het belang van je nieuwe spijkerbroek maar wel van dat van de andere kledingstukken in de wasmachine. Je wilt niet dat die ook blauw kleuren. Was spijkerbroeken bovendien altijd binnenstebuiten.

Nooit wassen?

Sommige denimmerken raden zelfs aan om jeans nooit te wassen. Dan ben je er helemaal zeker van dat je spijkerbroek zijn oorspronkelijke uiterlijk blijft behouden. Je moet er dan wel heel netjes mee omgaan, eventuele vlekken apart behandelen en je jeans regelmatig buiten hangen om te luchten.

Beoordeel het uiterlijk en de geur

Als je spijkerbroek er nog goed uitziet en niet ruikt na een dag dragen, kun je hem gerust nog een keer aantrekken voordat je de broek wast. Deze aanpak helpt de tijd tussen wasbeurten te verlengen en voorkomt onnodige slijtage van de stof. Ga dus niet alleen af op het aantal keren dat je de broek gedragen hebt maar beoordeel de broek op zich.

Pak vlekken en vuil meteen aan

Als je vlekken of vuil op je jeans ziet, is dat een teken dat het tijd is om de broek te wassen. Vlekken meteen behandelen met een vlekkenverwijderaar of voorzichtig depperen met koud water en een mild schoonmaakmiddel kan voorkomen dat ze in de stof trekken en later moeilijker te verwijderen zijn. Op deze manier voorkom je dat je hard moet boenen en dat je kleurverschillen krijgt.

Was bij zichtbaar vuil of reuk

Wanneer je spijkerbroek zichtbaar vuil is of een onaangename geur verspreidt, kom je er niet meer onderuit en is het tijd om hem te wassen. Het gaat er steeds weer om om de balans te vinden tussen gebruik en wasfrequentie, omdat te vaak wassen tot snellere slijtage kan leiden. Als je jeans heel vaak draagt, overweeg dan om meerdere exemplaren van hetzelfde model aan te schaffen en deze af te wisselen.

Kies de juiste temperatuur

De temperatuur van het waswater kan invloed hebben op de geur van jeans na het wassen. Warm water kan achtergebleven geurtjes verwijderen, terwijl lagere temperaturen kunnen helpen de geur van het wasmiddel te behouden, maar niet zo grondig reinigen als je zou willen. Warm water heeft natuurlijk ook weer invloed op de intensiteit van de kleur; een lagere temperatuur is veiliger. Ook hier moet je de dingen weer goed tegen elkaar afwegen.

Laat je jeans aan de lucht drogen

Om eventuele schade door de droger te voorkomen, is het beter om jeans aan de lucht te laten drogen. Vermijd direct zonlicht, omdat dit verkleuring en beschadiging van de stof kan veroorzaken. Als je de droger echt moet gebruiken, stop de broek dan niet bij kleding die kan pluizen.

Let op mogelijke krimp

Hoge temperaturen kunnen jeans doen krimpen. Als je spijkerbroek gekrompen is, kun je hem een tijdje in lauw water met haarconditioner of babyshampoo weken om de oorspronkelijke maat te krijgen. Deze methode kan ook helpen om de pasvorm te herstellen. En anders zit er niets anders op dan de broek aan te trekken en ermee in het bad (met babyshampoo) te gaan zitten of ermee onder de douche te gaan en de natte broek op te rekken door je te bewegen (zonder te vallen) :-)

Kwetsbare jeans met de hand wassen

Je kunt overwegen om kwetsbare spijkerbroeken met de hand te wassen. Enne… maak je verder niet al te druk om slijtage want tekens van wear and tear kunnen je spijkerbroek karakter geven. Als je het ons vraagt, is het belangrijker dat je spijkerbroek schoon is en niet ruikt.

