Modetrends voor de heren voor de Feesten 2023. Photo courtesy of Saint Laurent

December staat voor de deur. Als er een maand is die je de gelegenheid biedt om je eens (of meerdere keren) uit te dossen in een smoking, dan is het deze maand! Overigens is het begrip smoking tegenwoordig wel heel erg opgerekt. Natuurlijk houd je je aan de regels als daar op de uitnodiging expliciet om gevraagd wordt (de alom bekende dress codes) maar in andere gevallen is eigenlijk alles geoorloofd. Dit zijn de modetrends voor de Feesten – en smokings – voor 2023.

Dit zijn de modetrends voor de heren voor de Feesten 2023

Zwart

Zwart is nog steeds dé kleur. Met een total black look sla je deze winter een geweldig figuur. Het kan niet misgaan. Daarnaast gaan we voor de heren ook zilver en zilvermetallics zien.

Pailletten

Modetrends voor de heren voor de Feesten 2023. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

De tijden dat pailletten (lovertjes) strikt voorbehouden waren aan de dames zijn voorbehouden. Ook de heren mogen glinsteren en fonkelen. Zwarte pailletten zijn cool! Dolce & Gabbana waren er kwistig mee! En dat mag jij ook zijn.

Fluweel

Modetrends voor de heren voor de Feesten 2023. Photo courtesy of Dries van Noten

Een materiaal dat altijd erg feestelijk is en dat we ook in de modetrends voor de feesten 2023 tegenkomen, is fluweel. Volgens Tom Ford moet iedere man tenminste één fluwelen blazer in zijn garderobe hebben. Zwart ligt voor de hand, maar bij Dries van Noten zagen we bijvoorbeeld een paarsfluwelen blazer voorbijkomen die op een zwarte cargobroek werd geshowd. Om maar te zeggen: alles kan!

Rock look

Modetrends voor de heren voor de Feesten 2023. Photo courtesy of Celine

Niet alleen qua snitten en combinaties maar ook qua stijlen kun je alle kanten op. De rock look voor de avond bijvoorbeeld is populair. Bij Celine zagen we een supercoole rock look die bestond uit een zwart maatpak met moderne snit, een (wat lijkt) vest met lovertjes, een licht overhemd met zwarte strik en een halflange donkere overjas. Ook het Italiaanse merk Dsquared2 – bekend om zijn jeans – kwam met een rock look voor de avond. Daar was een zwarte spijkerbroek met vintage look en een riem met studs en stoere gesp gecombineerd met een zwartzijden overhemd, wederom met studs.

Modetrends voor de heren voor de Feesten 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Schoenen

Voor de avond ben je tegenwoordig ook nergens meer aan gebonden. Loafers of klassieke veterschoenen zijn prima maar je mag tegenwoordig ook best aan het Kerstdiner verschijnen in cowboy boots.

Klik hier voor de modetrends voor de dames op Trendystyle