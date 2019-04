Een afgetraind lijf voor de zomer

Hoe is jouw lichamelijke vorm op dit moment? Hoe is jouw lichamelijke vorm op dit moment? Ben jij al klaar voor het strand of moet er voor die tijd nog het nodige gebeuren? Neem even de tijd om deze vragen stil te staan en speel een spelletje met ons mee dat je meer zal vertellen over jouw lijf en stand van zaken op dit moment.

Test: hoe zou jij je voelen als…

Stel dat we je op dit moment per direct zouden kunnen teleporteren naar een tropisch strand met bloedmooie modellen waarbij zelfs Victoria’s Secrets catwalk modellen of Sports Illustrateds fotomodellen bij zouden verbleken… Hoe zou je je dan NU in enkel je zwembroek voelen? Goed? Op je gemak? Of juist ongemakkelijk? Misschien vanwege die sinaasappelhuid in je taille? Je witte en niet al te strakke lichaamshuid? Je zware middel of misschien vanwege het gemis aan proporties (dunne benen onder een dikke buik bijvoorbeeld?)? Zouden er lichaamsdelen zijn die je misschien liever niet zou tonen? Je armen misschien? Of teveel borstvet?

Je hebt vast bij tenminste twee vragen een bedenkelijk gezicht getrokken. Ben je over de dertig? Dan hebben we je misschien zelfs wel op drie of meerdere punten te pakken. Tenzij je deel uitmaakt van die 10% van de mannelijke bevolking die de eigen lichaamsvorm goed onderhoudt.

We denken dat je wel door hebt wat we met onze vragen willen bereiken. Ze maken deel uit van een bewustwordingsproces. Het is een manier om je even hardhandig wakker te schudden. Het is helemaal niet gezegd dat jij van de zomer op het strand in Bloemendaal of op het Griekse eiland Kos een slecht figuur hoeft te slaan. Ieder mens heeft een enorme verbeteringsmarge als het op de lichamelijke vorm aankomt. Neem het niet voor vanzelfsprekend dat jij je in je zwembroek ongemakkelijk voelt. Doe er wat aan! NU.

Aan het werk! PER DIRECT

Nu we je aandacht hebben getrokken, is het tijd om serieus op ons onderwerp in te gaan. Van man tot man. Luister goed. Dit is het juiste moment om actief iets aan je lichamelijk vorm te gaan doen. Laat er geen tijd meer overheen gaan want een strak en afgetraind lijf krijg je niet zomaar één-twee-drie. Ook in een paar weken red je het niet. Je moet er tenminste een paar maanden voor uittrekken.

Je moet het tijdig – dus vanaf NU – en serieus aanpakken. Het zal je best moeite kosten, je zult ervoor moeten werken, een dieet moeten volgen, er tijd aan moeten spenderen. Het zou natuurlijk ideaal zijn als je het hele jaar door met regelmaat in je lijf zou investeren, maar er zijn periodes waarin dat nu eenmaal wat moeilijker is. En er zijn periodes – zoals die wanneer de zomer in zicht komt – waarin dat gemakkelijker is. Denk aan die bloedmooie vrouwen en jij in je zwembroek. Niet treuren om verloren tijd maar wel nu beginnen dus.

Hoe? We hebben een paar praktische tips voor je. Dit staat je te doen:

1. Ga na of je in goede gezondheid bent. Check je hart en je algemene conditie. Zeker als je al een tijdje niet meer gesport hebt, is het verstandig om eerst je lichamelijke conditie te laten controleren.

2. Een andere praktische tip is: koop een hartslagmeter waarmee je je hartslag onder controle kunt houden zodat je niet te licht maar ook niet te intensief traint.

3. Besteed aandacht aan je voeding. Ook hiervoor geldt: vandaag beginnen. Vanaf de eerstvolgende maaltijd. Stel dit niet uit, zoek geen excuses (ze zijn er niet). Denk aan die modellen op het strand. Overigens is het niet de bedoeling dat je streng gaat lijnen, maar eet gezond en let op de porties.

4. Schrijf je in bij de sportschool. Laat dat rondje op straat maar even zitten. Regen en wind vormen een perfect excuus om niet te trainen. Bovendien riskeer je op straat sneller blessures. Het is beter om onder begeleiding en op machines te trainen. Zoek de loopband en roeimachine op, train 4 keer per week tenminste 30 tot 40 minuten en houd 65% van je maximale hartfrequentie aan. Je weet toch wel hoe je de Max Heart Rate berekent? (Zo niet, zoek het dan even op op Google).

5. Train je buikspieren tenminste 3 keer per week 15 minuten. Dit kun je direct na je aërobe training doen.

6. Geef het niet op! Blijf actief, houd je gewicht en vooral ook silhouet in de gaten.

Wend je tot de sportinstructeur in de sportschool voor meer persoonlijk advies. Heb je ideeën of onderwerpen die je op ADVERSUS graag wat meer uitgediept zou willen zien, mail ons dan en wij zullen jullie vragen aan experts voorleggen.

ADVERSUS