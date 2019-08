Een strakke buik: oefeningen voor de buikspieren

We willen het hier niet hebben over afgetrainde buikspieren (het zo begeerlijke ‘sixpack’) en we willen je hier ook niet (voor de zoveelste keer) vervelen met do’s en don’ts om het vetpercentage van je lichaam zoveel mogelijk te reduceren.

Wat je hier vindt, is een opsomming van praktische tips en adviezen die ervoor kunnen zorgen dat je binnen een weken (of misschien zelfs dagen) korte metten maakt met een prominente buik.

Verwacht dus niet dat je binnen de kortste keren van je buik af bent want daarvoor zul je (inderdaad) moeten sporten en op je voeding moeten letten. Waar het ons hier om gaat is dat je ook in een wat strakker T-shirt of in zwembroek goed voor de dag kunt komen.

Houd je in aan tafel. Dat betekent niet dat je een dieet moet volgen. Schep per maaltijd een beetje minder op en compenseer wat je minder eet met tussendoortjes. Zo voorkom je dat je met een opgezette buik van tafel opstaat. Vermijd zo veel mogelijk koolzuurhoudende dranken, of beter nog: vermijd koolzuurhoudende én gesuikerde dranken. Als je tijdens de zomerse warmte van het bier kunt afblijven, ben je helemaal een held. In plaats daarvan kun je beter een glas goed gekoelde witte wijn drinken. Verder mag je je natuurlijk te buiten gaan aan water. Je kunt daar een smaakje aan geven door er wat citroensap aan toe te voegen. Zelfgemaakte ijsthee met zoetjes en een paar druppels citroensap is ook heel verfrissend, zeker op warme dagen. Voorkom een opgezette buik. Vermijd daarom de klassieke ‘bruine bonen’ en andere legumes (familie van de boon), eet direct na de maaltijd geen fruit en drink geen te koude drankjes. In sommige gevallen kan ook melk een opgezette buik veroorzaken. Zorg verder voor een gezonde darmflora (yoghurt bijvoorbeeld is een weldoener voor de darmflora). Drink veel water (zonder koolzuur natuurlijk). Beweeg, loop, fiets. Maak gebruik van de mooie en lange avonden. Neem je vriendin of hond op sleeptouw en ga wandelen of fietsen. Bewegen is niet alleen goed voor de lijn maar bevordert ook de spijsvertering (en vetverbranding). Beperk de dagelijkse hoeveelheid koolhydraten. Dus: weinig brood, aardappels, pasta, rijst en te suikerrijk fruit. Eet veel groeten, vooral rauwkost. Vervang je lunchboterhammetjes met kaas door een zomerse salade die je aanmaakt met een beetje olijfolie, citroensap en een beetje zout (maar dus niet met mayonese). Probeer je buikspieren tenminste twee keer per week te trainen. Het doel is niet een ‘sixpack’ (dat komt later wel) maar in eerste instantie het ontwikkelen van de buikspieren zodat die als een soort ‘korset’ werken en je buik ‘binnenhouden’. Train dus je buikspieren en maak er een gewoonte van om ze in te houden. Dat is het gemakkelijkst als je rechtop zit en loopt. Niet alleen zie je dan minder buik, maar je lijkt ook langer en slanker. Probeer eens een ‘body firming crème’, een crème die je huid strakker en soepeler maakt. Steeds meer cosmetische huizen introduceren crèmes en gels die speciaal geschikt zijn voor de mannenbuik.

