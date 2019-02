Modellen backstage bij Byblos Herfst Winter 2019 2020 – Milaan Fashion Week

Ga mee backstage bij de Milan Fashion Week herfst winter 2019 2020. Beleef de emotie van de laatste momenten voor aanvang van de fashion show van Byblos met ons mee. De modellen zijn klaar en in een goed humeur. Ze hebben er zin in en poseren voor de videographers en fotografen backstage. Het licht is goed, er is veel ruimte, de collectie is kleurrijk, de modellen zijn mooi. Wat wil je nog meer?

Bekijk deze korte video die je een idee geeft van het gebeuren achter de schermen tijdens een belangrijke fashio show tijdens de Milan Fashion Week herfst winter 2019 2020.

