Streetstyle man 2019. Zo draag je kleur

Kleur is al jaren geen taboe meer voor mannen. De tijden dat de heren zich enkel in gedekte tinten als donkerblauw, grijs, bruin, zwart en groen staken, zijn voorbij. Kleur kan echt iets voor je modelook doen.

Er zijn mannen die felle kleuren heel goed weten te dragen. Maar niet iedereen weet wat’ie ermee aanmoet. Dat is begrijpelijk. Het vergt heel wat lef om in een gifgroen of felroze maatkostuum zoals we die bij Versace zagen voor de dag te komen.

Toch kan kleur iets voor je doen. Zo zou je kunnen beginnen met gekleurde details. Een gekleurde coltrui onder een klassieke sweater, een gekleurd petje, sokken in een bijzondere kleur. Het zijn kleine dingen die je outfit luister kunnen bijzetten.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens en neem eruit wat jou aanspreekt.