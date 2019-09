Het is hartje winter(ok… Bijna…), ook al wil de kalender ons doen geloven dat we nog in de gewoonlijk mildere herfst leven… Het is koud, het regent, alle kleuren neigen naar grijs, het is donker… Er zijn mensen die van deze ‘knusse’ sfeer genieten, ongetwijfeld. Maar er zijn er ook die hier heel wat te lijden van hebben. Die zich met moeite heenslaan door het donkere seizoen, waarin iedere herinnering aan de kleurige zomer verbleekt en de volgende vakantie nog ver in het verschiet ligt.

Onder de verzamelnaam ‘depressie’ vallen verschillende verschijnselen, waaronder de depressie die wordt veroorzaakt door de seizoenswisseling. Het is misschien een van de meest voorkomende depressievormen, ook al wordt er niet veel over gesproken. Het verschijnsel doet zich het meest voor in de herfst en winter en gaat in het algemeen over als de lente zijn intrede doet.

De ‘winterdepressie’, zoals wij de trieste en apathische gevoelens die het koude seizoen kunnen oproepen, verder zullen noemen, onderscheidt van andere vormen van depressie, niet alleen door de verschillende oorzaak, maar ook door de verschillende symptomen.

De winterdepressie komt vooral voor bij vrouwen. De symptomen? Met de komst het koude seizoen doet zich een verslechtering van het humeur voor. Dit gaat soms gepaard met een toename van de eetlust en de behoefte om veel te slapen. Misschien herkennen jullie deze symptomen?

De meeste symptomen nemen tegen de avond toe, zoals de eetlust (men heeft vooral behoefte aan koolhydraten) en geïrriteerdheid. Geïrriteerdheid is een van de meest kenmerkende symptomen voor de seizoensgebonden depressie. Wie aan winterdepressie lijdt, is snel en vaak geïrriteerd. Er is een overdreven reactie op prikkels van buitenaf, hoe licht en banaal ook. Minder karakteristiek en ook minder nauw verbonden met de winterdepressie is het verlies van interesse in de dingen om je heen, apathie, moeite met het uitvoeren van de dagelijkse beslommeringen en minder zin in seks.

Een paar cijfers? Uit statistieken blijkt dat in noord-europa bijna 18% van de bevolking aan winterdepressie lijdt. Uit andere statistieken valt daarentegen op te maken dat het percentage voor midden-europa ongeveer 2 à 3 % van de volwassen bevolking bedraagt, waarbij de winterdepressie vier keer zoveel bij vrouwen dan bij mannen zou voorkomen.

Nu we weten wat we onder winterdepressie verstaan, is het wellicht interessant te weten wat je ertegen kunt doen. De meeste winterdepressies – zeker als het een ernstige vorm betreft – worden aangepakt met antidepressiva, met psychotherapie als daartoe aanleiding bestaat, en met fototherapie, dat wil zeggen met een behandeling die gebaseerd is op licht.

Al eeuwen is bekend dat licht een goede remedie is tegen depressie. Modern wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat positieve resultaten worden behaald als patiënten met winterdepressie voor een langere periode enkele uren per dag worden blootgesteld aan licht.

Het is duidelijk dat onze gemoedsgesteldheid wordt beïnvloed door zonlicht dat ons de energie geeft om de dag goed door te komen. Als je dit weet, is het begrijpelijk dat we in de winter, als de zon zich minder laat zien en het licht afneemt, sneller moe zijn, minder actief zijn en ons humeur vaak (vaker) te wensen overlaat, ook al is de een hiervoor gevoeliger dan de ander en zal de een dus sneller met winterdepressie te maken krijgen dan de ander.

