Er valt geen betere mode investering aan het begin van het nieuwe seizoen te bedenken, dan een up-to-date broek. Meestal is dat een spijkerbroek, een mode item dat je – tenzij je met een dress code op je werk te maken hebt – iedere dag kunt dragen. Voor voorjaar 2023 zou je je daarbij kunnen laten inspireren door één van de hotste modetrends voor 2023: cargobroeken, in denim.

Cargobroeken in denim

Met al die invloeden uit de jaren 2000 (Y2K) in de mode kon het niet uitblijven: cargobroeken zijn weer helemaal terug in beeld. Droegen we ze toentertijd vooral in camouflageprints, in 2023 gaan we vooral voor exemplaren in spijkergoed.

Voor wie het nog niet weet, de cargobroek maakt deel uit van die kledingstukken die zijn geïnspireerd door werkmanskleding. De broek is comfortabel en wijd, zodat je je er goed in kunt bewegen, en heeft veel en grote opgestikte zakken waar je (zogenaamd) je werkinstrumenten (mobieltje?) in kwijt kunt.

De cargobroeken voor 2023

De modeontwerpers hebben het thema ‘cargo’ voor 2023 goed bij de kop gepakt en er hun fantasie op botgevierd. Zo zien we versies in XXL volumes. Diesel bijvoorbeeld kwam met enorm wijde cargobroeken met vintage looks.

Het modemerk GCDS showde een supercoole vintage spijkerbroek met scheuren in cargostijl en koos daarvoor een knalroze kleur.

Het Italiaanse modehuis Act n°1 kwam met total cargo looks waarin niet alleen de spijkerbroeken maar ook de bijbehorende jacks en overhemden, al dan niet in denim, overdekt waren met opgestikte zakken.

Keus te over dus! Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren door deze supercoole modetrend voor 2023.

