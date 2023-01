Jaguar I-PACE nu extra onderscheidend en begeerlijk

Jaguar heeft de I-PACE subtiel verbeterd voor modeljaar 2024. De elektrische performance-SUV van Jaguar is voortaan extra onderscheidend dankzij diverse stijlvolle exterieurupgrades en beschikt over een nog rijkere uitrusting. Bovendien introduceert Jaguar aantrekkelijke R-Dynamic-modellen en – voor het eerst – opvallende zijdeglanslakken met keuze uit twee metallic kleuren. De vernieuwde Jaguar I-PACE is per direct te bestellen vanaf € 95.450.

Met een laag zwaartepunt, geavanceerde wielophanging en compacte, efficiënte elektromotoren op elke as biedt de elektrische Jaguar I-PACE een ongeëvenaarde balans tussen vierwielaandrijving, verfijning, wendbaarheid en een indrukwekkende actieradius onder real world-omstandigheden. De technologie en functies van de performance-SUV zijn verder geoptimaliseerd met behulp van naadloze software-over-the-air-updates. Er staan nog meer updates op stapel.

Nick Collins, Executive Director, Vehicle Programmes, zegt: “I-PACE has always offered a comprehensive package of performance, agility, technology and everyday usability that customers expect from a Jaguar, together with the smooth, quiet and effortless driving experience that electrification offers. We’ve delivered exactly that, and now it’s our latest model to benefit from our approach of offering more curated, richer specifications. Looking to the future we’re applying the know-how from our electrified vehicle programmes and accelerated technological development enabled by our collaborative partnership with the Jaguar TCS Racing Team to reimagine Jaguar as an all-electric modern luxury brand from 2025.”

Fris design

Het cab-forward design van de Jaguar I-PACE kenmerkt zich door korte overhangen en strakke, gespierde heupen. Dit zorgt voor directe herkenbaarheid en onderscheidend vermogen ten opzichte van andere volledig elektrische SUV’s. Dit bekroonde ontwerp is nu geëvolueerd, met subtiele, zorgvuldig doordachte wijzigingen die de uitstraling versterken. Het design van de grille is herzien, oogt meer smooth en is afgewerkt in Atlas Grey. De vorige grille met het glanzend zwarte ruitpatroon is daarmee verleden tijd. De kleur Atlas Grey is ook toegepast op de kenmerkende blades aan de voorzijde.

Een andere detailwijziging is het nieuwe zwart-zilveren Jaguar embleem in de grille. Elementen in de voorbumper, de onderste portierlijsten en de achterdiffusor zijn voortaan in carrosseriekleur gespoten in plaats van in Gloss Black. Een discrete achterspoiler is optioneel verkrijgbaar.

Nieuwe velgdesigns en zijdeglans lakken

De standaard velgen die op de I-PACE worden aangeboden, zijn afgewerkt in Diamond Turned Finish & Contrast Gloss Dark Grey, terwijl de opvallende 22-inch Style 5069-velgen nu een Satin Grey-afwerking hebben als aanvulling op de inzetstukken van koolstofvezel. Alle 22-inch velgen zijn verkrijgbaar met zelfdichtende All-Season-banden.

Een perfecte aanvulling op deze updates vormt het Black Pack voor het exterieur, voortaan standaard op elke I-PACE. Het Black Pack omvat Gloss Black-afwerking voor de grille-omlijsting, omlijstingen van de zijruiten, buitenspiegelkappen en achterbadges. Klanten kunnen ook opteren voor een contrasterend panoramadak, waarbij zij ook kunnen kiezen voor een zwarte afwerking van het achterste deel van het dak (voorheen alleen in carrosseriekleur) als aanvulling op het glaspaneel. Eveneens nieuw zijn twee zijdeglanslakken in Eiger Grey of Carpathian Grey. Beide kleuren geven de Jaguar I-PACE een verfijnde, eigentijdse look.

Prestaties en dynamiek

De I-PACE levert een echte Jaguar rijbeleving. Met lichte, compacte en efficiënte elektromotoren die in de voor- en achteras zijn geïntegreerd, accelereert de I-PACE van 0-100 km/h in slechts 4,8 seconden. Minstens zo indrukwekkend is de sprint van 80 naar 120 km/h: slechts 2,7 seconden. De topsnelheid bedraagt 200 km/h.

Het bieden van comfort en wendbaarheid zonder compromissen is wat Jaguar altijd uniek heeft gemaakt. De geavanceerde dubbele wishbone voor- en Integral Link-achterwielophanging van de Jaguar I-PACE zijn van grote invloed op de dynamische capaciteiten, samen met het lage zwaartepunt en de lichte, stijve aluminium carrosseriestructuur. De optionele luchtvering met Adaptive Dynamics elektronisch gestuurde demping verbetert het rijgedrag en de handling nog verder.

Actieradius en opladen

De lithium-ion accu van 90 kWh van de Jaguar I-PACE bestaat uit 36 modules met in totaal 432 cellen en levert een actieradius van maximaal 470 km (WLTP)3. Met behulp van een 100 kW DC-lader is slechts 15 minuten laden voldoende om tot 127 km actieradius (WLTP) bij te laden. Via een 11 kW-thuislader (3-fase) kan tot 53 km actieradius (WLTP) per uur worden bijgeladen (volledig opladen in 8,6 uur). Klanten met een 7 kW-thuislader (1-fase) kunnen tot 35 km opladen per uur en de accu volledig opladen in 12,75 uur.

Om de voordelen van energie in de daluren te maximaliseren, is er de Low Cost Hours Only-functie: de gebruiker stelt simpelweg start- en stoptijden in die overeenkomen met het gewenste tarief – meestal ’s nachts – en het opladen vindt alleen plaats tijdens die periode. Ook is het mogelijk om een stoptijd voor het laden in te stellen als de accu een bepaald niveau bereikt, bijvoorbeeld 80 procent. Het is ook handig bij snelladers omdat de gebruiker dan vaak alleen het bereik wil bijladen om de gewenste bestemming te bereiken.

Preconditioning

Preconditioning is een andere gebruiksvriendelijke technologie die de rijbeleving verbetert. Terwijl de auto is aangesloten op de lader, verwarmt of koelt het systeem automatisch de accu tot de ideale temperatuur. Ook het interieur wordt op de gewenste temperatuur gebracht zodat er tijdens het rijden geen energie verloren gaat aan het opwarmen of koelen van het interieur en de accu. Dit maximaliseert de actieradius. De timing van de oplaadfuncties en de preconditioningfunctie zijn instelbaar via het touchscreen van de I-PACE of de Jaguar Remote App – deze is nu bijgewerkt en maakt het gebruik nog eenvoudiger.

Infotainment en connectivity

In het ruime interieur van de I-PACE is alle technologie aanwezig om elke reis aangenamer te maken. Standaard is het snelle, intuïtieve Pivi Pro-infotainmentsysteem, dat naadloze connectivity biedt via draadloze Apple CarPlay®1, Wireless Android Auto™1, geïntegreerde Alexa-spraakbesturing1,2, Spotify1 en what3words1-navigatie. Pivi Pro is – samen met andere systemen in de auto – altijd up-to-date dankzij software-over-the-air updates.

Diverse awards

Sinds zijn debuut heeft de Jaguar I-PACE al 92 internationale prijzen gewonnen, waaronder de awards Zwitserse auto van het jaar (2018), Duitse auto van het jaar (2018), Britse auto van het jaar (2019) en Europese auto van het jaar (2019). Bij de World Car of the Year Awards 2019 won de Jaguar I-PACE de World Car Design of the Year, World Green Car en World Car of the Year. De I-PACE kreeg in 2018 ook de maximale veiligheidsscore van vijf sterren van Euro NCAP. Al deze prijzen versterken de status van de I-PACE als de benchmark voor volledig elektrische performance-SUV’s.

Electrification HUB van Jaguar

Inzicht in de eigendomsvoordelen vinden klanten in de Electrification HUB van Jaguar. Hier staat alles wat ze moeten weten over de I-PACE, of het nu gaat om het maximaliseren van de actieradius en het optimaal benutten van elke oplaadbeurt tot de beschikbare belasting- en aankoopvoordelen, hoe de auto thuis kan worden opgeladen of hoe gebruik is te maken van het steeds groter wordende netwerk van openbare opladers. Een actieradiusberekeningstool op jaguar.nl maakt het gemakkelijk om te zien hoe factoren zoals rijsnelheid, omgevingstemperatuur en klimaatregelings-instellingen van invloed kunnen zijn op de werkelijke actieradius.

1 Functies in de auto mogen alleen door bestuurders worden gebruikt als dat veilig kan. Bestuurders moeten ervoor zorgen dat ze te allen tijde de volledige controle over de auto hebben. Alleen beschikbaar in specifieke markten.

2 Amazon, Alexa, Amazon Music, Audible en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen. Bepaalde Alexa-functionaliteit is afhankelijk van smart home-technologie. Amazon werkt altijd het aantal mediastreamingproviders bij dat wordt ondersteund. De volgende providers zijn gecertificeerd voor gebruik: Spotify, TuneIn, Deezer, Amazon Music, Audible, Kindle, iHeartRadio en Pandora. Abonnement van 12 maanden vereist. Alleen beschikbaar in aangesloten markten. De auto moet een Pivi Pro-infotainmentsysteem en een geldig Online Pack-abonnement hebben en de software moet worden bijgewerkt naar OS 3.0 of later om Alexa in te schakelen. Bestaande auto’s hebben mogelijk meerdere updates nodig om naar OS3.0 te gaan en voor sommige eigenaren kan een bezoek aan een dealer nodig zijn. Voertuigsoftware moet worden bijgewerkt en ‘geactiveerd’ om Alexa in te schakelen. De gebruiker moet een geldige Amazon-account hebben.

3 Alle cijfers over emissies, brandstofverbruik en actieradius voor elektrische auto’s zijn EU – WLTP (TEL) gecombineerd.