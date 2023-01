Geef deze winter niet toe aan dipjes, stress en kilootjes teveel. Twintig (plus twee) regels om straks in vorm – geestelijk en lichamelijk…

20 (+2) Regels om de winter goed door te komen

Als de dagen koud en grijs zijn of de regen tegen de ruiten slaat, loert het gevaar om de hoek: om je over te geven aan een winters dipje en jezelf te troosten met een flink stuk taart of gewoon een heerlijke vette, maar (althans voor even) zaligmakende maaltijd. Geef deze winter niet toe aan dipjes, stress en kilootjes teveel. Twintig (plus twee) regels om straks in vorm – geestelijk en lichamelijk – het voorjaar te begroeten.

1. Las op tijd rustperiodes in

Neem tijdens werkdagen op tijd een pauze en werk niet naar één lange vakantie toe, maar las ‘relaxweekendjes’ in.

2. Voorkom stress

Durf ‘nee’ te zeggen tegen dingen waar je geen zin in hebt.

3. Schep aan tafel net iets minder dan normaal op

Op den duur zul je het in je gewicht merken.

4. Sport of beweeg regelmatig

Stel niet al te hoge eisen aan jezelf. beter regelmatig twee keer per week sporten dan één hele week elke dag en dan maanden niet meer

5. Neem vaker een bloemetje voor je vriendin mee

En geef haar vaker een complimentje. Het maakt je relatie en daarmee je leven zoveel aangenamer.

6. Scrub je huid éénmaal per week

Hiermee verwijder je dode huidcellen en verbeter je de bloedcirculatie. Je ziet er direct stukken beter uit (en voelt je meteen ook stukken beter).

7. Update je wintergarderobe

Het maakt het leven zoveel plezieriger als je weet dat je er goed uitziet.

8. Verwen jezelf af en toe met een elektronische gadget of nieuwe muziek

Ook als man mag je heus wel eens iets voor jezelf kopen.

9. Bedenk jezelf dat je behandeld wordt, zoals je behandeld wilt worden

Denk daar maar eens over na!

10. Dwing jezelf ertoe om dingen te delegeren of aan anderen over te laten

11. Breng eens een hele zondag in huis in pyjama

Het is niet gezegd dat je altijd iets moet doen: wandelen, een museum bezoeken, op bezoek bij de familie.

12. Maak tijd voor jezelf vrij en doe dan alleen dingen die je echt leuk vindt om te doen

13. Trek je niets van de mening van anderen aan

Handel naar eigen inzicht en wil – vertrouw op jezelf en kom uit voor je eigen mening.

14. Pak nu eindelijk dat ‘schoonheidsfoutje’ aan

Kringen onder je ogen, gesprongen adertjes rond je neus, gelige tanden, slechte adem, etc. en raadpleeg een specialist (schoonheidsspecialiste, parfumerie, (tand)arts).

15. Accepteer alleen uitnodigingen voor dingen waar je echt zin in hebt

16. Neem wat vaker de fiets naar het werk

Doe dat elke keer als het weer het toelaat.

17. Boek een reisje naar een bestemming waar je nog nooit bent geweest

Verandering van omgeving doet goed.

18. Koop die trendy broek of dat coole accessoire als jij het mooi vindt

Heb er aan lak aan dat je er misschien te oud (of te jong) voor bent, of dat niemand ‘zoiets’ van jou zou verwachten.

19. Sta open voor nieuwe dingen en nieuwe mensen

20. Trotseer wind en regen

Bescherm je met geschikte (regen)kleding en geniet van de kracht van de natuur.

Een laatste toegift:

21. Stop onmiddellijk met zeuren en mopperen

22. En wees vooral jezelf!

