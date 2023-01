De herencollectie van Saint Laurent voor lente zomer 2023 is een master piece. Het is één van de meest geslaagde collecties van Vaccarello.

Zo ziet de herencollectie van Saint Laurent voor lente zomer 2023 eruit. Photo courtesy of Saint Laurent

Je hoeft maar een blik op de catwalkfoto’s van de herencollectie van Saint Laurent voor lente zomer 2023 te werpen, en je zult het ervaren: dit is een grandioze collectie. Anthony Vaccarello heeft hiermee het beste van zichzelf gegeven. Overigens is ook de ontwerper zelf deze mening toegedaan.

Saint Laurent voor lente zomer 2023. Zwart en wit

Natuurlijk helpt de locatie mee: de woestijn even buiten Marrakech, de stad waar Yves Saint Laurent zijn hart aan verpand had. Maar met alleen locatie kom je er natuurlijk niet. De collectie die geshowd wordt, moet wel overtuigen. En dat doet deze nieuwe Saint Laurent collectie, die nagenoeg geheel in het zwart en wit is uitgevoerd.

Sterke schouders, vloeiende lijnen

Geen kleuren maar lijnen, silhouetten: sterke schouders die overgaan in vloeiende lijnen, broeken met hoge taille, streng maar met vloeiende broekspijpen. Überchique overhemden die op een paar knoopjes na open worden gedragen en de blote bast showen.

Een zwart leren jack, en een heleboel door de smoking geïnspireerde pakken, altijd weer met sterke, scherpe schouders met verder vloeiende lijnen. Een enkele trenchcoat, ook in de klassieke trench kleur, zorgt voor wat meer beweging.

Androgyne mode accessoires

De accessoires lijken uit haar garderobe te komen: wapperende sjaals met noppen of grafische zwart-witte designs, smalle riemen met goudkleurige gespen, een enkele schoen met hak. Maar ook zwarte zonnebrillen en zilverkleurige broches.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

