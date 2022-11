Dit zijn de grootste haartrends voor 2023 voor de heren, Foto Charlotte Mesman

Benieuwd naar de haartrends voor 2023 voor de heren? Rik Goedhart van Authent’hair in Amersfoort vertelt er meer over. Rik zit al veertien jaar in het vak. In zijn salon draait het om zoveel meer dan haar. Het allerbelangrijkste is, aldus Rik, dat je haarsnit bij jou past.

Dit is dan meteen ook de grootste haartrend van het moment. ‘Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat geldt bij ons – het is ook iets waar ik voor sta – maar ik hoor het ook in andere salons van collega’s en conculega’s. Dus wat voor een trend er ook is, het is vooral héél belangrijk dat die wordt aangepast op de persoon, op het werk, op het leven.’

Rik zelf is daar een schoolvoorbeeld van. Hij draagt zijn haar al zo’n zeven jaar tot ver over de schouders, of het niet een trend is of niet. ‘Toen ik wat volwassener en serieuzer werd, heb ik mijn haar laten groeien en daar heb ik helemaal geen spijt van gehad. Het is wel fijn want je ziet het nu nog steeds wel heel veel. Het was vorig jaar en het jaar daarvoor [in de Covid-jaren, ndr] helemaal hot, dat lange haar voor mannen, maar nu komen we daar een beetje op terug.’

De haartrends voor 2023 voor de heren: zachte en gestylede haarcoupes

Dit zijn de grootste haartrends voor 2023 voor de heren, Foto Charlotte Mesman

‘De herenkapsels voor winter 2022 2023 blijven nog wel wat langer en zacht, maar het gaat meer naar schouderlengte of nog korter. Denk hierbij aan halflang haar waar de flowingness van de afgelopen seizoen in blijft terugkomen, maar het haar is wel zacht en ook iets meer gestyled.’

‘Afgelopen zomer hebben we vooral veel shags gezien. Ik heb een aantal klanten gehad die de shag van deze zomer supertof vonden, zowel mannen als vrouwen – bij mannen iets meer de mannelijke variant ervan; bij vrouwen de klassieke shag – en nu mag die dus weer wat groeien, wat langer worden.’

Dit zijn de grootste haartrends voor 2023 voor de heren, Foto Charlotte Mesman

‘Die lagen, die mogen nog steeds, maar ze mogen nu wat meer geföhnd zijn met producten die een zachte glans geven en die niet echt vettig ogen. Ik zou eerder voor een soort haarcrème kiezen. Van The Insiders vind ik bijvoorbeeld de ’76 Grooming Cream heel fijn wat die geeft een glans maar je haar ziet er niet uit alsof je het een week lang niet hebt gewassen.’

‘Dus zachtere coupes met wat meer volume. Die hele strakke looks, die barberlooks die zie je wat minder, in ieder geval op de runway. We gaan dus echt voor wat langer haar met lok, slag is top, maar alles is dus echt wat meer gestyled.’

Met dank aan Rik Goedhart, Authent’hair, Noordewierweg 166, Amersfoort, https://nl.authenthair.com/

ADVERSUS