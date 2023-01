Hoofdthema’s in de herencollectie van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2023 2024 zijn: de zuivere volumes, de scherpe snitten, de innovatieve proporties…

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Hoofdthema’s in de herencollectie van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2023 2024 zijn: de zuivere volumes, de scherpe snitten, de innovatieve proporties, de draperieën, de Italiaanse zijde en het vakmanschap waarin de waarden van het culturele erfgoed van het land, Italië natuurlijk, worden erkend.

In de snitten die zo goed als perfect zijn is een zeker extremisme te vinden. Bovenlagen als gordels/korsetten en de banden/sjerpen markeren de taille, en knipogen hiermee naar de collectie van herfst winter 1999 2000 waarin we micro-shirts en broeken met dubbele riem tegenkwamen.

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Zwart is de absolute hoofdrolspeler: deze niet-kleur staat voor discretie, elegantie, striktheid en verleiding. Het is gebruikt voor verschillende materialen die op een speciale manier met het licht spelen en sensueel aanvoelen.

Zwart biedt altijd unieke emoties, zelfs wanneer het wordt verlicht door ton-sur-ton geborduurde kristallen die herinneren aan de natte vulkanische steen van de Etna en Stromboli.

Dit is de unieke essentie van Dolce&Gabbana.

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Dolce&Gabbana