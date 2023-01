In originele racewagenlook: ‘Motorsport Collectors Edition’ voor Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+

Mercedes-AMG presenteert ter gelegenheid van het einde van het Formule 1-seizoen 2022 een speciaal model van de SL 63 4MATIC+ (brandstofverbruik gecombineerd: 13,2–12,8 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd: 300-291 g/km)1. Het heeft de looks van de Mercedes-AMG F1 W12 E PERFORMANCE-racewagen: het kleurverloop van hightechzilver metallic tot obsidiaanzwart metallic is geïnspireerd op het model uit de topklasse van de autosport. Hetzelfde geldt voor het star pattern op de flanken en de PETRONAS-kleurige contrastelementen die zijn terug te vinden op de voorskirt, dorpelverbreders en achterdiffusor. Daarbij komen 21” matzwarte tien-dubbelspaaks gesmede AMG-velgen met PETRONAS-kleurige velgranden. De elektrische stoffen kap is uitgevoerd in zwart.

Het AMG-aerodynamicapakket scherpt niet alleen de looks aan, de grotere flics aan de voor- en achterskirt, de grotere achterdiffusor en het actieve profiel in de voertuigbodem verbeteren ook de aerodynamische eigenschappen. Dit geldt ook voor de downforce en luchtweerstand. Dit resulteert in voordelen voor de rijeigenschappen bij hoge snelheden en een verbeterde efficiëntie.

Het AMG-nightpakket en AMG-nightpakket II versterken de visuele uitstraling van de ‘Motorsport Collectors Edition’. Bij het AMG-nightpakket zijn geselecteerde exterieurelementen uitgevoerd in hoogglanzend zwart: de frontsplitter, dorpelverbreders, buitenspiegels en het sierelement in de achterdiffusor. Het AMG-nightpakket II voegt nog meer elementen toe in zwart chroom, waaronder de grille, typeaanduiding en Mercedes-ster aan de achterzijde. Ook de koplampen en achterlichten zijn inwendig donker gehouden. De remklauwen van het high-performance AMG-composietremsysteem zijn eveneens zwart. De AMG-tankdop in zilverchroom met opschrift ‘AMG’ benadrukt de bijzondere status van de edition.

De standaard AMG Performance-stoelen zijn leverbaar in twee bekledingen: zwart nappaleder/microvezel MICROCUT met rode siernaden of zwart nappaleder/microvezel MICROCUT met gele siernaden. Beide varianten hebben een AMG-embleem in de hoofdsteunen. De sierdelen in AMG-carbon zijn perfect afgestemd op het verwarmde AMG Performance-stuurwiel met carbon stuurkrans.

Tot de zeer royale standaarduitrusting van het speciale model behoren het Burmester® high end 3D-surround sound system, de sfeerverlichting, de MBUX Interieurassistent, het rijassistentiepakket en het head-up display. AMG TRACK PACE biedt ondersteuning met een breed scala aan gegevens voor het rijden op het circuit. Het bagageruimtepakket verhoogt de dagelijkse bruikbaarheid, terwijl de verlichte AMG-instaplijsten de passagiers verwelkomen met het AMG-logo.

Ter bescherming van de waardevolle edition is deze uitgerust met GUARD 360o. Bovendien ontvangt elke klant een op maat gemaakte AMG-indoor car cover. Met zijn ademende buitenlaag van scheurvast synthetisch weefsel en antistatische voering van flanel beschermt de hoes het voertuig in de garage tegen stof en krassen.