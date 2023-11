Culinaire trend: bbq vlees kopen bij de online slager

De geur van gekruid vlees dat sist op de grill of barbecue. Het water loopt je in de mond. Stel je voor dat je jezelf, je huisgenoten of je vrienden zou kunnen trakteren op een malse biefstuk of een sappige steak zonder ook maar je huis te verlaten. Welnu, dat kan! Welkom in de wereld van de oline slager. Het kopen van BBQ vlees en dagelijks vlees online is een trend die steeds meer voet aan de grond krijgt. Niet alleen is het gemakkelijk, je vindt er ook nog eens vlees van hoogwaardige kwaliteit.

Gemak binnen handbereik

In ons drukke leven is gemak een luxe die je jezelf niet mag onthouden. Online vlees kopen behoed je voor lange wachtrijen in winkels of bij de kassa. Met slechts een paar klikken gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open. Bij de online slager vind je een uitgebreide selectie van vers vlees van hoogwaardige kwaliteit. Vanaf de bank kun je in alle rust je keuze maken. Voorbij zijn de tijden dat je je moest haasten om nog voor sluitingstijd in de winkel te zijn of dat je genoegen moest nemen met een paar mindere stukken vlees, of misschien wel een heel andere soort dan je in gedachten had, omdat de toonbank bijna leeg is. Online vlees kopen geeft je alle vrijheid in je eigen tempo je diner of barbecuemenu samen te stellen.

Hoge kwaliteit

Eén van de grootste zorgen bij het online kopen van vlees is de kwaliteit. Echter, gerenommeerde online verkopers stellen klanttevredenheid voorop en halen hun vlees bij vertrouwde leveranciers. Deze leveranciers begrijpen het belang van het leveren van eersteklas vlees dat je barbecue-ervaring naar een hoger niveau tilt. Ze doen extra moeite om ervoor te zorgen dat hun vlees vers, goed dooraderd en vakkundig geportioneerd is. Zo weet je zeker dat je jezelf, je huisgenoten of gasten verrast met premium stukken vlees.

Wat kies je?

Voor wie (nog) niet helemaal thuis is in de wereld van (bbq)vlees lichten we twee vleessoorten uit die momenteel populair zijn.

Brisket: de koning van de barbecue



Je barbecue is niet compleet zonder de brisket. Dit vlees, afkomstig van de borst of onderborst van het rund, staat bekend om zijn rijke smaak. Op zich bevat dit vlees vrij veel pezen en is het taai, maar als je het langzaam gaart op de barbecue dan heb je heerlijk smelt-op-de-tong mals vlees. Het is niet één van de gemakkelijkste vleessoorten om klaar te maken. Dat maakt de brisket dan ook de koning van de barbecue. Als je deze vleessoort goed kunt klaarmaken, dan kan je barbecuen!

Bij het online kopen kun je kiezen uit een verscheidenheid aan briskets, elk met zijn eigen unieke kenmerken. Angus brisket uit Brazilië, uit Canada, Amerika (misschien wel in de traditionele Texas-stijl), gerookt en gegaard, de mogelijkheden zijn eindeloos. Met online winkelen kun je variaties verkennen en jouw favoriete interpretatie van deze barbecuetopper ontdekken.

Scoren met de tomahawk steak



Een andere showstopper voor je barbecue is de tomahawk steak, vernoemd naar de tomahawk bijl van inheemse Amerikanen waar die qua vorm op lijkt. De tomahawk is afkomstig uit het ribstuk van het rund. Het is als een ribeye maar dan met een langer bot. Dit buitengewone vlees heeft een indrukwekkende vetmarmering dat het vlees mals maakt, en een uitzonderlijke smaak. Bij het online kopen van een tomahawk steak heb je de mogelijkheid om de grootte en kwaliteit te kiezen die bij jouw wensen passen. Of je nu een etentje of een feestje organiseert met de tomahawk steak is het scoren.

Het zijn maar een paar voorbeelden van vleessoorten die je bij de online slager kunt vinden. Kijk maar eens op internet. Je zult versteld staan van het assortiment en de kwaliteit.