De nieuwe BMW R 18 Roctane

De nieuwe BMW R 18 Roctane voegt zich bij de R 18, R 18 Classic, R 18 B en

R 18 Transcontinental als vijfde lid van de R 18-familie. Ook dit model hint naar het verleden en de traditie van BMW Motorrad, terwijl het state-of-the-art technologie combineert met het ontwerp en de charme van vervlogen tijden.



Techniek en uiterlijk van de BMW R 18 zijn geïnspireerd op iconische modellen, zoals de legendarische BMW R 5. Er is een duidelijke focus op de essentie van motorrijden: puristische, no-nonsense technologie en de boxermotor als fundament van rijplezier. Klassiek design en heldere, maar hedendaagse technologie smelten samen tot een fascinerend totaalconcept.

Deze combinatie staat garant voor een unieke, emotionele rijervaring, terwijl de nieuwe

BMW R18 Roctane wordt gekenmerkt door een vakkundig geënsceneerde designtaal met het achterste deel in zogeheten ‘streamlining design’.



De krachtigste BMW boxermotor ooit levert een stevig koppel en is voorzien van een matzwarte metallic afwerking en hoogglanszwarte afdekkingen, evenals een uitlaatsysteem en zeshoekige bouten in Dark Chrome.

Het hart van de nieuwe BMW R 18 Roctane is, net als bij de andere R 18 modellen, de bekende tweecilinder boxermotor, de ‘Big Boxer’. Het motorblok ziet er niet alleen imposant uit met zijn afwerking in Avus matzwart metallic en hoogglanszwarte kleppendeksels en motorblokafdekking aan de voorzijde. Ook de bouwwijze is in lijn met die van de traditionele, luchtgekoelde boxermotoren die sinds het begin van BMW Motorrad in 1923 voor een inspirerende rijbeleving zorgen.



De meest koppelrijke tweecilinder boxermotor ooit voor een in serie geproduceerde motorfiets heeft een inhoud van 1.802 cc. Het blok genereert een vermogen van 67 kW (91 pk) bij 4.750 t/min. In het toerenbereik van 2.000 tot 4.000 t/min levert hij altijd meer dan 150 Nm koppel, met daarmee gepaard gaande trekkracht en een sonoor geluid. Het zwarte motorblok wordt op perfecte wijze gecompleteerd door het uitlaatsysteem en de zeshoekige bouten in Dark Chrome.



Dubbel wiegframe van stalen buizen en een tweezijdige swingarm met cardanaandrijving.

De BMW R 18 Roctane heeft een dubbel wiegframe van stalen buizen. Het design is gebaseerd op een traditioneel frametype van BMW Motorrad. De bijzonder hoge bouwkwaliteit en aandacht voor detail komen duidelijk tot uiting in nauwelijks waarneembare details, zoals de lasverbindingen tussen de stalen buizen en gegoten of gesmede onderdelen. Net als bij de legendarische BMW R 5 is er sprake van een tweezijdige swingarm met een vergelijkbaar ontwerp en een cardanasoverbrenging naar het achterwiel die in dezelfde stijl is opgebouwd met boutverbindingen.



Telescopische voorvork met afdekking, cantilever veerunit achter, 21-inch lichtmetalen voorwiel en 18-inch achterwiel en schijfremmen.

De vering en demping van de nieuwe BMW R 18 Roctane hebben bewust geen elektronische instellingsmogelijkheden. In plaats daarvan zorgen een telescopische voorvork en direct verbonden, centrale cantilever veerunit achter voor superieure wielgeleiding en een responsief veercomfort. Dat is ook te danken aan de progressieve demping en automatische lastcompensatie van de cantilever veerunit. Net als bij de legendarische BMW R 5 schuiven de bewegende veerbenen van de telescopische voorvork in een omhullende kraag. De diameter van de veerbenen bedraagt 49 mm. De veerweg is 120 mm aan de voorzijde en 90 mm aan de achterzijde.



Voor de stopkracht van de nieuwe R 18 Roctane dient een remsysteem met dubbele schijfremmen aan de voorzijde en een enkele schijfrem achter, allen met vaste remklauwen en vier zuigers. De lichtmetalen wielen zorgen voor een stijlvolle uitstraling. Het voorwiel (3,5 x 21”) rolt op 120/70 B 21-banden en de achterwielen (5,5 x 18”) op banden in de maat 180/55 B 18.



Goed uitgebalanceerde ergonomie met een ‘getrapt’ zadel met twee niveaus, treeplanken, schakelpedaal en een hoog stuur.

De nieuwe R 18 Roctane heeft een ‘middenpositie’ voor de voetsteunen, geheel in lijn met de filosofie van BMW Motorrad. Deze klassieke positie achter de cilinders is niet alleen kenmerkend voor BMW Motorrad, het zorgt ook voor een comfortabele en toch actieve houding voor de berijder en voor een optimale controle over de motorfiets. Daarnaast is de R 18 Roctane voorzien van een zadel met twee niveaus, evenals voetsteunen voor de passagier en treeplanken in combinatie met een schakelpedaal. Het hoge, zwart gecoate stuur zorgt voor een rechte en ontspannen rijhouding.



Koffers in bodykleur en windscherm via Originele BMW Motorrad Accessoires. Drie aantrekkelijke lakafwerkingen.

Kenmerkend voor de BMW R 18 Roctane is dat hij perfect is uitgerust voor ontspannen cruisen en toeren, waaraan de koffers in dezelfde kleur als de motorfiets een welkome bijdrage leveren. De koffers bieden elk 27 liter inhoud.



Voor langere ritten is de R 18 Roctane uit te rusten met een windscherm met extra koplampen en ‘hangende’ richtingaanwijzers uit het Originele BMW Motorrad Accessoires assortiment. Standaard wordt de R 18 Roctane geleverd in een zwarte lakkleur, terwijl de matte kleuren Mineral metallic en Manhatten metallic als optie beschikbaar zijn.



Standaard drie rijmodi, ASC en MSR verhogen rijplezier en rijveiligheid. Achteruitrijhulp, Hill Start Control en verwarmbare handvatten leverbaar als fabrieksoptie.

De nieuwe BMW R 18 Roctane biedt drie rijmodi: ‘Rain’, ‘Roll’ en ‘Rock’. De standaarduitrusting omvat ook Automatic Stability Control (ASC) dat een extra hoog rijveiligheidsniveau garandeert. Daarnaast is de R 18 Roctane standaard uitgerust met motorkoppelregeling (MSR). De optionele achteruitrijhulp maakt het manoeuvreren gemakkelijker, terwijl de functie Hill Start Control het vanuit stilstand wegrijden op een helling vereenvoudigt. De verwarmbare handvatten die je als fabrieksoptie kunt bestellen, houden je handen lekker warm op koude dagen.



De nieuwe R 18 Roctane: de ‘Big Boxer’ met robuuste look, moderne technologie, authentieke materialen en custom ‘Bagger’-stijl. Koplamp met geïntegreerd klassiek instrument.

De BMW R 18 Roctane herinterpreteert de iconische styling van vroeger in een custom ‘Bagger’. Veel details verwijzen naar het puristische ontwerp van klassiekers zoals de BMW R 5. Functionele en stijlvolle elementen, zoals het dubbele wiegframe, de druppelvormige brandstoftank, de open cardanaandrijving en de dubbele belijning op de lak (optie) doen denken aan de legendarische boxer uit 1936. Daarbij zijn delen net zoals destijds van metaal gemaakt, zoals de brandstoftank, spatborden en koplampbehuizing. Ook de wielophanging verwijst hiernaar. Samen met de tweezijdige swingarm en cantilever veerunit is ook het robuuste frame van de BMW R 5 perfect vertaald naar moderne tijden.



Waar het oog ook op valt, liefdevol ontworpen technologie is zichtbaar in elk detail. Dat geldt bijvoorbeeld voor de koplamp met het geïntegreerde, klassiek vormgegeven, ronde instrument. Een karakteristieke combinatie bekend van de R 5 en bijna alle BMW motorfietsen tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw. De nieuwe BMW R 18 Roctane blaast deze traditie nieuw leven in met toonaangevende technologie in combinatie met een eigentijds design. Het opschrift ‘BERLIN BUILT’ op de wijzerplaat verwijst naar de afkomst van de motorfiets. De R 18 Roctane wordt geproduceerd in de fabriek van

BMW Motorrad in Berlijn-Spandau.



BMW R18 architectuur perfect voor customizing en individualisatie.

Net als alle andere R 18-familieleden biedt de nieuwe BMW R 18 Roctane een ‘conversievriendelijke’ architectuur, een eigenschap die al direct bij het basisontwerp van de BMW R 18 werd geïmplementeerd. Tevens zijn de zichtbare cilinderkopafdekkingen en de motorafdekking aan de voorzijde zodanig ontworpen, dat die zich buiten de oliekamer bevinden en dus eenvoudig te vervangen zijn.