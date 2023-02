De nieuwe BMW X5 en BMW X6

BMW presenteert ingrijpend vernieuwde versies van zijn succesvolle Sports Activity Vehicle (SAV) en Sports Activity Coupé (SAC). De nieuwe BMW X5 en de nieuwe BMW X6 stralen balans en zelfvertrouwen uit met doeltreffende wijzigingen aan het design en opgewaardeerde standaarduitrustingen. Het vernieuwde gamma aandrijflijnen omvat nieuwe verbrandingsmotoren, een BMW Plug-in Hybride systeem van de nieuwste generatie voor de BMW X5 xDrive50e1 en 48V Mild Hybrid technologie voor alle andere versies. Toonaangevend zijn ook de nieuwe bestuurdersassistentiesystemen voor rijden en parkeren en het BMW Curved Display, werkend op het BMW Operating System 8.



BMW heeft de nieuwe BMW X5 voorzien van alles wat nodig is om zijn wereldwijd toonaangevende positie in het segment te behouden. De nieuwe BMW X6 is klaar om de kop in zijn segment over te nemen van zijn Duitse premium concurrenten. Beide modellen rollen vanaf april 2023 van de band in de fabriek van BMW Group in Spartanburg (VS) en de Nederlandse showroomintroductie staat gepland voor juni 2023. De BMW X5 zal beschikbaar zijn als Launch Edition voor een consumentenadviesprijs vanaf € 96.512, – in de vorm van de Plug-in Hybride BMW X5 xDrive50e. De BMW X6 begint bij de BMW X6 xDrive40i met een consumentenadviesprijs vanaf € 117.676, -.



De nieuwe BMW X5: smalle koplampen, verlichte BMW nierengrille.

De BMW X5 is standaard uitgerust met xLine designelementen voor een beduidend krachtigere uitstraling. Hij oogt nog indrukwekkender. De voorzijde onderscheidt zich door nieuw ontworpen maar nog steeds iconische BMW koplampen en de BMW nierengrille. De nieuwe koplampen zijn 35 mm smaller dan voorheen. De pijlvormige dagrijverlichting ‘wijst’ naar de zijkant van de carrosserie en de buitenste elementen fungeren ook als richtingaanwijzer. Adaptieve LED koplampen met BMW grootlichtassistent, plus de M koplampen Shadow Line, zijn optioneel leverbaar.



De BMW nierengrille met Iconic Glow verlichting is nu een optie voor de 6-cilinderversies van de BMW X5; de watervalverlichting zorgt voor een bijzonder opvallende, kenmerkende BMW look. De verticale Air Curtains en de onderste luchtinlaat – met decoratieve afwerkingsdetails in parelmoer chroom en driehoekige openingen aan weerszijden – dragen ook bij aan een moderne uitstraling.



De Air Breathers in de zijschermen van de BMW X5 zijn vernieuwd; de afwerking met zijdeglans aluminium, wat ook is toegepast op de dakrails behoren beide tot de standaarduitvoering. De lichtgeleidingselementen in de achterlichtunits en remlichten hebben nu bijzondere vormen. De L-vorm die bekend is van andere modellen van BMW is horizontaal gespiegeld in de achterlichten van de BMW X5 en dat resulteert in een constant verlichte X-vorm.



De nieuwe BMW X6: M Sportpakket nu standaarduitrusting.

BMW voorziet ook de nieuwe BMW X6 van smalle koplampunits en pijlvormige dagrijverlichting. De BMW nierengrille met Iconic Glow is ook bij dit model een optie voor de 6-cilinderversies. Het dynamische karakter van de BMW X6 komt nog nadrukkelijker tot uiting met het M Sportpakket, dat nu tot de standaarduitvoering behoort. Een essentiële rol speelt hier de achthoekige vorm van de voorzijde onder de BMW nierengrille: met opvallende openingen aan weerszijden en uitgebreide toepassing van zwarte oppervlakken. In combinatie daarmee geeft de driedimensionale vormgeving van de voorzijde de BMW X6 een extra brede, stoere uitstraling.



De M-specifieke dorpelverbeders en de afwerkingsdetails in M Hoogglans Shadowline maken ook deel uit van het M Sportpakket. De achterdiffuser van de Sports Activity Coupé is voorzien van een inzet in Dark Shadow en de nieuwe uitlaateindstukken hebben een trapeziumvorm.



Topuitvoeringen met kenmerkende designdetails; M Sportpakket Pro is geheel nieuw.

Het M Sportpakket is optioneel voor de nieuwe BMW X5 en geeft de auto een exclusief dynamisch uiterlijk. Het M Sportpakket behoort tot de standaarduitvoering van de nieuwe BMW X6. Dit pakket is voor de topuitvoeringen BMW X5 M60i xDrive2 en de BMW X6 M60i xDrive3 modelspecifiek aangepast, met dubbele spijlen en een M logo in de BMW nierengrille, M buitenspiegelkappen in hoogglans zwart, een uitlaatsysteem met vier M specifieke eindstukken en een achterspoiler in hoogglans zwart voor de BMW X6 M60i xDrive.



Alle uitvoeringen zijn nu ook leverbaar met het M Sportpakket Pro. De nieuwe carrosseriekleuren M Marina Bay Blue metallic en M Isle of Man Green metallic zijn exclusief voorbehouden aan respectievelijk de BMW X5 M60i xDrive en de BMW X6 M60i xDrive. Nieuwe carrosseriekleuren voor alle uitvoeringen zijn Blue Ridge Mountain metallic, Brooklyn Grey metallic, Skyscraper Grau metallic, Frozen Pure Grey metallic en zo’n veertig speciale BMW Individual lakken.



Modern cockpitdesign met BMW Curved Display.

Digitale technologie vormde de rode draad in de ontwikkeling van het interieur van de nieuwe BMW X5 en X6. Het betekende de integratie van het BMW Curved Display in beide modellen met BMW Operating System 8. Het display bestaat uit een 12,3-inch instrumentenpaneel achter het stuurwiel en aansluitend een 14,9-inch Touch Control Display – samen achter een glasoppervlak uit één stuk. Dankzij de aanraakfunctie van het laatste display is het aantal knoppen en schakelaars aanzienlijk verminderd en is de bediening van tal van functies gedigitaliseerd.



De standaarduitrusting van beide modellen omvat nu ook bekleding van het dashboard in Sensafin en een elegant gebogen sierlijst in verfijnd hout. Een andere nieuwe voorziening is de Ambient Light Bar met LED-verlichting, die is geïntegreerd onder de sierlijst aan de zijde van de voorpassagier. De van toepassing zijnde modelaanduiding – X5 of X6 – is toegevoegd aan de weergave in de Ambient Light Bar; in de topuitvoering van beide modellen geeft de lichtbalk het M logo weer. Het bedieningspaneel op de middenconsole is nu voorzien van een nieuw design en er is een nieuw ontworpen transmissiehendel. De innovatieve cockpit en de updates van het instrumentenpaneel zorgen voor een bijzonder vooruitstrevende, premium ambiance.



Comfortstoelen voor bestuurder en voorpassagier zijn te bestellen als alternatief voor de tot de standaarduitvoering behorende sportstoelen bekleed met Sensafin. Andere opties zijn BMW Individual Merino uitgebreide lederen bekleding, BMW Individual Merino vollederen bekleding, actieve stoelventilatie en een massagefunctie.



Andere highlights van de optielijst zijn het nieuwe Comfort Pack met paneelverwarming en bekerhouders met temperatuurfunctie, het Sky Lounge glazen panoramadak met LED verlichting, glasapplicaties voor bepaalde interieurelementen, het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System en het nieuwe Travel & Comfort System.



Nieuwe motoren, nieuwe 8-traps Steptronic Sport automaat en systematische elektrificatie.

De nieuwe BMW X5 en nieuwe BMW X6 bieden keuze uit 6- en 8-cilinder benzinemotoren en een 6-cilinder dieselmotor. Alle motoren zijn van de nieuwste generatie en zijn gekoppeld aan een eveneens nieuwe 8-traps Steptronic Sport automaat met schakelpaddles aan het stuurwiel. Het motorvermogen gaat naar de weg – ook als die onverhard is – via de BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving.



Alle aandrijflijnen omvatten nu 48V Mild Hybrid technologie, met een elektromotor die in de transmissie is geïntegreerd. Die ondersteunt met maximaal 9 kW (12 pk) vermogen en 200 Nm trekkracht de verbrandingsmotor voor soepel, dynamisch en hoogst efficiënt rijden.



Nieuwe Plug-in Hybride BMW X5 xDrive50e: efficiënter, meer vermogen en groter elektrisch bereik.

De aandrijflijn voor de Plug-in Hybride versie van de BMW X5 is ook volledig vernieuwd en deze versie heeft nu de modelaanduiding BMW X5 xDrive50e. De nieuwste generatie van de 6-cilinder-in lijn benzinemotor en een nieuwe elektromotor leveren een systeemvermogen van 360 kW (490 pk) (incl. tijdelijke boost) – 70 kW (96 pk) méér dan de huidige BMW X5 xDrive45e – en een gecombineerd koppel van 700 Nm – een toename van 100 Nm. Het nominale vermogen van de benzinemotor is met 230 kW (313 pk) nu 20 kW (27 pk) groter dan dat van de huidige motor. De compacte elektromotor die is geïntegreerd in de 8-traps Steptronic Sport automaat levert een nominaal vermogen van 145 kW (197 pk) – een plus van 62 kW (84 pk). Bovendien helpt een innovatieve voorversnellingsfase – om het effectieve koppel van de elektromotor te verhogen tot maximaal 450 Nm bij de transmissie-ingang voor de elektromotor – bij een nog scherpere vermogensafgifte. De BMW X5 xDrive50e accelereert vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,8 seconden.



De hoeveelheid bruikbare energie die de onder de vloer geplaatste hoogvoltage-accu kan opslaan, is 25,7 kWh netto, een toename van bijna 25% ten opzichte van de accu van de vorige generatie. De nieuwe Combined Charging Unit verdubbelt de maximum laadcapaciteit voor wisselstroom tot 7,4 kW. De elektrische actieradius van de nieuwe BMW X5 xDrive50e bedraagt 94–110 kilometer (WLTP).



Nieuwe V8 benzinemotor met M TwinPower Turbo technologie.

De hoge prestaties van de twee topuitvoeringen zijn te danken aan een nieuwe 4,4 liter V8 benzinemotor die is afgeleid van de krachtbronnen in de high-performance modellen van BMW M GmbH. Met M TwinPower Turbo technologie en een cross-bank uitlaatspruitstuk levert de motor een vermogen van 390 kW (530 pk) en een maximumkoppel van 750 Nm – goed voor indrukwekkende prestaties. Met de nieuwste versie van de 8-cilindermotor sprint zowel de nieuwe BMW X5 M60i xDrive als de nieuwe BMW X6 M60i xDrive in slechts 4,3 seconden van 0 naar 100 km/h.



Nieuwste generatie van de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor.

Innovaties die van invloed zijn op het verbrandingsproces, de gasuitwisseling, de klepbediening, de brandstofinspuiting en de ontsteking kenmerken de nieuwste generatie van de 3,0 liter 6-cilinder-in-lijn benzinemotor van de nieuwe BMW X5 xDrive40i4 en nieuwe BMW X6 xDrive40i5. De nieuwe motor levert met een maximumvermogen van 280 kW (380 pk) zo’n 35 kW (47 pk) meer dan de huidige. Het koppel is met 70 Nm toegenomen tot 520 Nm. Dankzij het 48V Mild Hybrid systeem kan dat tijdelijk nog eens verhoogd worden tot 540 Nm. Met deze aandrijflijn accelereert zowel de nieuwe BMW X5 xDrive40i als de nieuwe BMW X6 xDrive40i van 0 tot 100 km/h in 5,4 seconden.



6-cilinder-in-lijn dieselmotor op talrijke details verder verbeterd.

De 6-cilinder-in-lijn dieselmotor in de nieuwe BMW X5 xDrive30d6 en de nieuwe BMW X6 xDrive30d7 is ook op talrijke punten verder verbeterd. De 3,0 litermotor is nu voorzien van stalen in plaats van aluminium zuigers. Het oliescheidingsproces is geoptimaliseerd en er is een nieuwe common-rail directe brandstofinspuiting met magneetkleppen.



De nieuwe dieselmotor heeft met het 48V Mild Hybrid systeem 219 kW (298 pk) vermogen en 670 Nm trekkracht. Daarmee kunnen zowel de nieuwe BMW X5 xDrive30d en de nieuwe BMW X6 xDrive30d in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten.



Geavanceerde ondersteltechnologie basis voor sportieve prestaties en comfort op lange ritten.

Adaptieve wielophanging is standaard voor de nieuwe BMW X5 en X6. De BMW X5 xDrive50e zal net als zijn voorganger standaard met luchtvering op beide assen worden geleverd. Met aangepaste en versterkte stabilisatorstangen – vanwege het gewijzigde gewicht van de nieuwe modellen – bieden ook de nieuwe BMW X5 en X6 hun kenmerkende mix van sportieve veelzijdigheid en uitstekend comfort voor lange afstanden.



Adaptieve M onderstel – standaard voor de topversie van de BMW X5 en alle versies van de BMW X6 – zorgt voor een bijzonder stevige stabiliteit. De topversies van beide modellen zijn standaard uitgerust met Integral Active Steering, wat ook deel uitmaakt van Adaptieve M onderstel Professional, waarin ook een M Sport differentieel en een actief stabilisatiesysteem zijn inbegrepen.



Het geïntegreerde remsysteem is een ander element van de geavanceerde ondersteltechnologie van de nieuwe BMW X5 en X6. Tot de standaarduitvoering behoren ook lichtmetalen wielen – 19 inch voor de BMW X5, 20 inch voor de BMW X6 en 21 inch voor de topuitvoering van beide modellen. Lichtmetalen wielen met een diameter tot 22 inch zijn optioneel.



Aanvullende systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren.

In de nieuwe BMW X5 en X6 hebben comfort en veiligheid een ongekend niveau bereikt dankzij nog verder uitgebreide systemen voor geautomatiseerd rijden en parkeren. Nieuw zijn onder meer de uitgebreide capaciteiten van het tot de standaarduitrusting behorende Approach Control Warning, dat nu ook het risico op een aanrijding met fietsers, voetgangers en tegemoetkomend verkeer bij het afslaan reduceert. Tot de nieuwe opties behoren ook automatische Speed Limit Assist, Exit Warning, actieve navigatie, Route Speed Control, Traffic Light Recognition (afhankelijk van het land), Emergency Stop Assistant, Lane Change Assistant en Merging Assistant.



Behalve de Reversing Assist Camera en de Reversing Assistant omvat de standaard Parking Assistant nu ook de functies wegrijassistent en Trailer Assistant. En de nieuwe, optionele Parking Assistant Professional maakt geautomatiseerd in- en uitparkeren en complete manoeuvres over een afstand van tot wel 200 meter door bediening op afstand mogelijk met de My BMW App op een Apple iPhone.



BMW Curved Display, nieuwe digitale services.

Met de BMW Curved Display doet ook het BMW Operating System 8 zijn intrede in de nieuwe BMW X5 en X6, evenals een hele serie nieuwe digitale services. De standaard BMW Live Cockpit Plus omvat ook het cloud-based navigatiesysteem BMW Maps. En de optionele BMW Live Cockpit Professional verwent klanten met het BMW Head-up Display en de Augmented View functie.



Met de standaard BMW Digital Key Plus is de nieuwe BMW X5 of X6 te ver- en ontgrendelen via extra beveiligde ultra-breedband (UWB) technologie met een daarvoor geschikte smartphone met het iOS of Android besturingssysteem. Ook geoptimaliseerde Smartphone Integratie, het persoonlijke BMW ID en een Personal eSIM voor de nieuwste 5G mobiele-internettechnologie zijn beschikbaar. De digitale services van BMW Charging voor de BMW X5 xDrive50e zijn nu eveneens geïntegreerd in de My BMW App.