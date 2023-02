Ook in deze collectie wordt, zoals in zovele andere herencollecties voor herfst winter 2023 2024, het klassieke maatpak op de schop genomen

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

Sportswear, workwear, tailoring. Je vindt het allemaal in het Franse merk Bluemarble van designer Anthony Alvarez. Het merk dat in 2019 het licht zag, laat zich inspireren door surf- en skatewear met een luxe kwinkslag.

Bluemarble is cool en vernieuwend. In de herencollectie van Bluemarble voor herfst winter 2023 2024 staat ‘persoonlijke expressie’ centraal. De looks zijn opgebouwd uit eclectische lagen. Op de catwalk nepbonten jassen en hoodies met regenboogwashes en zwart-witte vlekpatronen.

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

Kleur, fantasieën en het inmiddels bekende patroon met golven, karakteristiek voor het Franse modehuis. We zien het allemaal in deze nieuwe collectie terug. Een speels detail vormen de brede zijnaden met pailletten van de broeken. De spijkerbroeken vertonen onverwachte details in nepbont, wederom met vlammende patronen.

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

Oranje, bruin, groen, paars, geel, dierenprints, gedekte kleuren. Alvarez weet het allemaal op een heel eigen karakteristieke manier met elkaar te combineren.

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

De volumes zijn relaxt. De overjassen zijn lang, de overhemden oversized met statement versieringen, worden over de broek gedragen. De knitwear, een ander stokpaardje van Alvarez, is bontgekleurd.

BLUEMARBLE Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of BLUEMARBLE

Ook in deze collectie wordt, zoals in zovele andere herencollecties voor herfst winter 2023 2024, het klassieke maatpak op de schop genomen. Tailoring is nog steeds het sleutelwoord maar de proporties zijn ontspannen en maken deze pakken, die met streeptruien worden geshowd, cool.

ADVERSUS