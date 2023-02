Sporten tegen stress

Stress. Angst. Spanning. Helaas maken deze fenomenen steeds meer integraal deel uit van ons dagelijks leven. We hebben teveel zorgen, teveel verplichtingen, teveel werk, teveel verantwoordelijkheden. De alarmerende berichten in kranten en op het nieuws geven ons bovendien het idee dat we constant in gevaar zijn (doen ze het er misschien om?) en maken dat we steeds op onze hoede zijn. Alarmerende gevoelens en stress zijn inmiddels bijna een tweede, ongemakkelijke, huid geworden. Voor velen tenminste.

Hoe kun je angsten en stress te lijf gaan (natuurlijk hebben we het hier over de stress waar we allemaal wel eens van te lijden hebben, en niet over pathologische situaties waarin professionele hulp moet worden gezocht)? Wat kun je eraan doen om deze verschijnselen te verminderen? Wat kunnen we doen als we overvallen worden door alarmgevoelens, als we gespannen, gestresst, zijn?

Dit is een vraag die zich opdringt als het ons allemaal een beetje teveel wordt. Want, zo zegt men wel, een beetje stress kan geen kwaad en kan zelfs positief zijn. Het houdt je scherp en in een bepaalde staat van paraatheid die je helpt bepaalde situaties die zich in het dagelijks leven voordoen, het hoofd te bieden. Maar wat als angsten en stress een obstakel voor je dagelijks functioneren gaan worden? Dan kan, of beter nog, dan moet er iets aan gedaan worden.

En het is echt niet nodig om symptomen als paniekaanvallen, benauwdheid, een knoop in de keel, een trillerig gevoel en duizelingen af te wachten voordat je de situatie in de hand neemt.

Lichaamsbeweging bijvoorbeeld lijkt nog steeds een van de meest natuurlijke en effectieve middelen tegen stress te zijn. Waarom? Er is geen kant-en-klare en officiële verklaring voor, maar er zijn verschillende aspecten die uitleggen waarom lichaamsbeweging goed kan werken in geval van angsten, spanning en stress.

In de eerste plaats omdat lichaamsbeweging ons afleidt van negatieve gedachten. Het uitvoeren van een oefening in de sportschool of actief bewegen in de openlucht helpt om aan andere dingen te denken.

Bovendien stimuleert lichaamsbeweging de aanmaak van bepaalde chemische stofjes – neurotransmitters – die zorgen voor een rustig en relaxed gevoel. Sporten of lichaamsbeweging helpt je beter te slapen en het cortisolniveau (het niveau van de stresshormonen) terug te brengen.

Tot slot zou ook de ontwikkeling van lichaamswarmte – een gevolg van lichaamsbeweging – kunnen bijdragen aan een algemeen gevoel van rust en relax.

Enkele onderzoekers die zich over de relatie stress en lichaamsbeweging hebben gebogen, hebben een soort ‘richtlijn’ opgesteld. Ze menen dat drie tot vijf korte sessies van lichaamsbeweging per week van ongeveer 30 minuten elk voldoende zouden zijn om de stresssymptomen te verlichten. Maar ook met nog kortere sessies zouden al positieve resultaten worden bereikt.

Alles duidelijk, voorzover de symptomen relatief licht zijn, natuurlijk. In geval van veel en langdurige stress moet professionele hulp ingeroepen worden, en is lichaamsbeweging alleen niet genoeg. Maar dat neemt niet weg dat het geen kwaad kan.

ADVERSUS