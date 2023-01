In de mannen haartrends voor 2023 komen we een absolute must-have tegen: lange lokken aan de voorkant van je kapsel.

Mannen haartrends voor 2023: lange lokken rond je gezicht. Foto Charlotte Mesman

Ben je benieuwd naar de mannen haartrends voor 2023? Als je up-to-date wilt zijn, dan kom je niet onder deze trend uit: lange lokken aan de voorkant van je kapsel.

Uniseks haartrends

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat de mannen haartrends en die voor de vrouwen gelijk opgaan. Denk maar eens aan de mullet. Die werd de afgelopen seizoenen zowel door mannen als vrouwen gedragen. Hetzelfde was het geval met superkorte pony’s, mini bangs. Ga je nog verder in de tijd dan heb je de undercuts, de pastel haarkleuren.

Warme haarkleuren

Ook in 2023 zie je steeds vaker dat haartrends zowel voor de heren als voor de dames gelden. Neem bijvoorbeeld de actuele haarkleurtrend: warme chocoladebruine tinten. De dames zijn er verslingerd aan maar er zijn ook steeds meer heren die zich eraan wagen.

Lange lokken rond het gezicht

Maar ook in de kapseltrends, dat is de haarsnitten, voor 2023 zien we gelijkenissen. Zo gaan de dames op dit moment helemaal los met zogenaamde curtain bangs, gordijntjespony’s. Eenzelfde trend zien we ook bij de heren, in de vorm van lange lokken rond het gezicht. De lokken worden dan gecombineerd met een kapsel dat wat langer is bij de oren en vrij netjes en clean in de nek.

De lange lokken rond het gezicht worden met veelal met een middenscheiding gedragen. De inspiratie komt uit de jaren ’90, think Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’. Je mag de scheiding natuurlijk ook wat naar opzij verleggen. Dit heeft als voordeel dat eventuele onregelmatigheden in je gezicht worden gecamoufleerd. Want juist omdat de middenscheiding zo symmetrisch is, accentueert deze scheiding asymmetrische gelaatstrekken.

Stylen

De basis voor zo’n moderne hair look is natuurlijk je haarsnit. Maar er komt ook wat styling aan te pas want de lokken moeten wat volume hebben en ietwat naar achteren zijn gestyled. Dat kun je met de föhn en een ronde borstel doen. Het zal in het begin even wennen zijn maar oefening baart kunst.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

