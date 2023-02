De charme van deze herencollectie van Shanghai Tang zit ‘m in de onorthodoxe interpretatie van oosterse filosofieën in een verwesterde context

Shanghai Tang Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of Shanghai Tang

Met de herencollectie voor winter 2023 2024 brengt het luxe modehuis Shanghai Tang een ode aan de familie en affectieve familiebanden. De Milan Fashion Week valt samen met het Chinese Nieuwjaar en de inspiratie voor de modeshow is de familie en de vreugde van het samenzijn, maar ook de traditie.

De ster, symbool van Shanghai Tang, komt in deze collectie op allerlei verschillende manieren voor, als sjaals, als dassen en zelfs als knitwear.

Shanghai Tang Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of Shanghai Tang

Shanghai Tangs designer director menswear Yvonne Yao heeft in deze nieuwe herencollectie gewerkt met iconische Chinese silhouetten, dit met een verrassend effect.

De typische Chinese knopen zijn uitvergroot of gekleurd. De kledingstukken zijn verrijkt met borduursels. De silhouetten zijn relaxed, comfortabel maar verraden vakmanschap.

Shanghai Tang Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of Shanghai Tang

De gewaagde color blocking combinaties voegen een frisse noot toe aan het kleurpalet met tinten als neongroen, fuchsia en paars.

De combinatie van klassiek snitten en eigentijdse materialen levert een uitzonderlijk resultaat op. Wollen jassen zijn geïnspireerd door spijkerjacks, broeken in verwassen denim, eens zo geliefd bij de hippies, komen met een moderne chique snit.

Shanghai Tang Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of Shanghai Tang

In deze collectie zien we ook het traditionele Chinese kostuum maar dan wel in een herziene versie, met architectonische mouwen.

De charme van deze herencollectie van Shanghai Tang zit ‘m in de onorthodoxe interpretatie van oosterse filosofieën in een verwesterde context. In het taoïsme prevaleert de stroom van tegenstrijdige idealen boven rationele harmonie. Als een merk dat vakkundig elementen uit het Oosten en het Westen combineert, bouwt Shanghai Tang een eigen wereld vol speelse tegenstellingen. De kern van het merk Shanghai Tang is de wens om ‘van het leven een feest te maken’.