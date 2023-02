De Audi activesphere concept

Audi presenteert de vierde en laatste concept car uit de ‘sphere’-serie: de Audi activesphere. De elektrisch aangedreven vierdeurs cross-over coupé op basis van het nieuwe PPE-platform is te transformeren tot een pick-up met veel ruimte voor passagiers en hun (sport)spullen. Met quattro vierwielaandrijving en een variabele carrosseriehoogte is de Audi activesphere overal in zijn element.

Met een lengte van 4,98 meter, een breedte van 2,07 meter en een hoogte van 1,60 meter positioneert de Audi activesphere zich in het luxe segment. In combinatie met een wielbasis van 2,97 meter en de lage, vloeiend aflopende daklijn heeft hij de proporties van een sportwagen. Daar komen spectaculaire designelementen bij, zoals 22 inch lichtmetalen velgen en tegengesteld openende voor- en achterdeuren. Ook de glasoppervlakken vallen op. Via de transparante grille kunnen de inzittenden bijvoorbeeld door de ‘frunk’ het gebied vóór de auto zien. Dankzij ramen in het onderste deel van de deuren lijkt de buitenwereld naadloos over te gaan in het interieur. Ook de fraai gewelfde achterklep is grotendeels van glas.

Van coupé naar pick-up

De Audi activesphere kan in enkele seconden transformeren van een cross-over coupé in een pick-up. Via een ingenieus systeem kunnen de zijramen en het dak inschuiven. In deze ‘active back’ zijn bijvoorbeeld e-bikes mee te nemen. De C-stijlen blijven in positie om het dynamisch silhouet te behouden. In de dagboog zijn ook skidragers geïntegreerd.

Alleskunner

De Audi activesphere heeft adaptieve luchtvering met adaptieve dempers. Hij dankt zijn offroad-kwaliteiten aan quattro vierwielaandrijving en de variabele carrosseriehoogte. Normaal bedraagt de bodemvrijheid 20,8 cm. Dit is met 4 cm te verhogen bij offroad-gebruik. Bij ritten over bijvoorbeeld de snelweg is de carrosserie juist met 4 cm te verlagen. Dit verbetert de stroomlijn en daarmee de actieradius.

Interieur: een nieuwe benadering

Bij het ontwerpen van het interieur van de activesphere en van de andere Audi sphere-modellen stonden de inzittenden centraal. In deze nieuwe generatie van auto’s draait het niet zozeer om kilowatts, kilometers per uur of bochtsnelheden, maar om de leefruimte en de beleving tijdens het reizen. In het minimalistische maar stijlvolle interieur van de Audi activesphere lijken de vier individuele stoelen te zijn opgehangen aan de doorlopende middenconsole. Bij autonoom rijden verdwijnen de pedalen en het stuur. Voor alle vier inzittenden zijn er Augmented Reality-headsets.

Audi Dimension: mixed reality

Audi Dimension is een innovatief bedieningsconcept waarin de fysieke en virtuele wereld samensmelten. Via deze mixed reality-opzet wordt digitale content in realtime in het blikveld van de inzittenden geprojecteerd. Hightech headsets maken het bovendien mogelijk om 3D-content en interactieve elementen samen te voegen met een blik op de buitenwereld. Elke inzittende kan de headset naar eigen wens configureren. Uiteraard geeft het systeem informatie over bijvoorbeeld drukte en eventuele gevaren op de weg, maar met mixed reality is het ook mogelijk om al tijdens de reis een kijkje te nemen op de plaats van bestemming. Via dit intuïtieve systeem zijn ook instellingen van bijvoorbeeld de airco te wijzigen en is er toegang tot webcontent. Het systeem is tevens buiten de auto te gebruiken. Routes en/of afspraken die op de laptop thuis of op kantoor zijn gemaakt, vinden via de headset automatisch hun weg naar de Audi activesphere. De headsets zijn zelfs te gebruiken als navigatietool op bijvoorbeeld skipistes en mountainbike-trails.

PPE

Net als de andere sphere-concept cars maakt de Audi activesphere gebruik van het modulaire Premium Platform Electric (PPE). De concept car heeft een tussen de assen geplaatst accupakket met een capaciteit van circa 100 kWh en aparte elektromotoren voor beide assen. Het systeemvermogen bedraagt 325 kW en het maximale koppel 725 Nm. Een volledig geladen accupakket is goed voor een actieradius van meer dan 600 kilometer. Audi heeft het PPE-platform samen met Porsche ontwikkeld. Door de modulaire opzet is het geschikt voor modellen in diverse segmenten. Niet alleen voor het luxe D-segment waarin de activesphere valt, maar ook voor de populaire B- en C-segmenten. Bovendien zijn op basis van PPE verschillende carrosserievarianten te realiseren, zoals SUV’s en CUV’s. Daarnaast is het platform geschikt voor modellen met een vlak silhouet. De afmetingen en wielbasis van de huidige Audi A6-range komen bijvoorbeeld overeen met die van de activesphere. Het eerste Audi productiemodel op basis van het PPE-platform wordt nog dit jaar gepresenteerd.

Supersnel laden

Alle toekomstige modellen op het PPE-platform maken net als de Audi e-tron GT quattro gebruik van 800V-technologie. Dat betekent onder meer dat ze geladen kunnen worden met een vermogen van 270 kW. Tien minuten laden is al goed voor een verlenging van de actieradius met 300 kilometer. Het 100 kWh accupakket van de activesphere is in nog geen 25 minuten van 5-80% te laden.

Vier keer sphere

In 2021 liet Audi met de skysphere roadster concept zijn eerste sphere-model zien. Deze concept car is mede dankzij de flexibele wielbasis te rijden als luxe Grand Tourer of als open sportwagen. De Audi grandsphere concept debuteerde in september 2021. In dit studiemodel smelt de ‘first class’ luxe van een privéjet samen met een unieke interieurervaring. De Audi urbansphere concept die in april 2022 werd voorgesteld, is specifiek ontworpen voor het verkeer in drukke Chinese metropolen, waar persoonlijke ruimte schaars is. Alle sphere-modellen belichamen Audi’s visie op de premium mobiliteit van morgen: ze zijn elektrisch aangedreven, bieden de ruimte en het comfort van een luxe lounge, kunnen autonoom rijden en ook hun design is toekomstwijzend.