Fendi Couture lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

‘Dit seizoen heb ik me willen concentreren op de technieken en het vakmanschap van de couture, luchtig, vloeiend en eigentijds,’ aldus Kim Jones, Artistiek Directeur Couture en Womenswear van Fendi. ‘We vieren het atelier en de vakmensen die de creaties maken, het is een intens werk, een emotionele inspanning voor elke creatie die bestaat dankzij de maker en degene die het draagt (…). De collectie is een interne wereld die wordt getransformeerd in een externe – zowel letterlijk als figuurlijk – met een intieme touch die verwordt tot avondjurk.’

Fendi Couture lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

Kim Jones maakt de couture mode toegankelijk. Sleutelwoorden voor deze collectie zijn: licht, luchtig, helder. De vormen zijn vloeiend en softDe creaties nemen je in een zachte omarming. De uitwaaierende mouwen, als vleugels kunnen worden losgemaakt zodat je ze soms wel, soms niet kunt dragen. De lingerie, soms geborduurd, soms goed zichtbaar, maakt integraal deel uit van de looks.

Fendi Couture lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

In de overjassen komen de borduursels van de jurken terug. De jurken zijn gedrapeerd, verrijkt met kant, met de hand geplisseerd. Vormen en lijnen lijken gebeeldhouwd maar zijn tegelijkertijd ook organisch en vloeiend.

Fendi Couture lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

Fendi Couture lente zomer 2023 – Photo courtesy of FENDI

Het kleurenpalet is zacht en wordt hier en daar verlicht door pailletten en metallics. De collectie is rijk aan details en materialen. Karabijnhaken zijn zowel accessoire als ook functioneel: ze houden de materialen met nonchalance bijeen.