Zo verbrand je koppig buikvet. Weg met die bierbuik! 7x Tips & trucs

Zolang die kilootjes er nog aanzaten, viel het niet op. Maar toen je eenmaal ging lijnen en begon af te vallen, werd je er opeens mee geconfronteerd: lokale vetophopingen die niet van wijken willen weten.

Je hebt gesport en gezond gegeten, je hebt een goede conditie opgebouwd maar die vetophopingen rond je navel zijn niet weg te krijgen. Het lijkt wel of het vetverbrandingsproces tot stilstand is gekomen. De naald van de weegschaal beweegt zich nog in de goede richting, je spieren zijn steeds strakker en sterker maar er zijn lichaamszones waar het vet blijft zitten waar het zit. Je hebt te maken met ‘koppig vet’.

We zullen niet in details treden en gaan je niet lastig vallen met technische of wetenschappelijke theorieën maar hebben wel wat praktische tips voor je om koppig vet te lijf te gaan. Want, troost je, dat koppig vet kun je echt kwijtraken, en wel met een paar trucjes en verder met héél véél regelmaat en de nodige inspanningen. Er is tijd voor nodig maar het is mogelijk!

1. Het meest gehoorde advies van de voedingsdeskundigen is een combinatie van:

a. een beperkte calorieëninname (dus minder calorieën tot je nemen dan je nodig hebt – op internet vind je allerlei tabellen die je helpen uit te rekenen hoeveel calorieën jij dagelijks tot je moet nemen om verantwoord, dat is circa 2 à 3 kilo per maand, af te vallen);

b. voldoende eiwitten (vlees, vis, eieren);

c. en wat minder koolhydraten (pasta, rijst, brood) die in ieder geval volkoren moeten zijn.

2. Een ander interessant advies is om je stofwisseling ‘voor de gek te houden’ door eens in de zoveel dagen je dieet te onderbreken en voor één dag normaal te eten. De volgende dag pak je de draad van je dieet (dat is: minder calorieën tot je nemen dan je verbrandt).

3. Heel belangrijk is om je dieet te combineren met een fitness programma dat bestaat uit zowel anaërobe (krachttraining, kettlebell) als aërobe training (cardiofitness, wandelen, fietsen). Let op! Het trainen van je spieren is net zo belangrijk als aërobe training. Spiermassa stimuleert de stofwisseling. Combineer het zweten op de loopband dus met krachttraining of een kettlebell.

4. Let op! Wandelen/lopen is net zo belangrijk als trainen. Er wordt wel aangeraden om naast je trainingen drie keer per week ook zo’n 7 kilometer (10.000 stappen regel) te lopen.

5. Focus niet alleen op de probleemzone. Koppig vet rond je navel los je niet op door elke keer maar weer buikoefeningen te doen. De truc is om elk deel van je lichaam te trainen (buikspieren maken daar een onderdeel van uit) om het te dwingen om calorieën te verbranden.

6. Pas op met suikers (die eigenlijk niet in je dieet zouden moeten voorkomen) maar ook met koolhydraten VOOR HET SLAPEN GAAN. Eet brood of pasta (volkoren natuurlijk!) liever tussen de middag en niet ’s avonds. Dat is eigenlijk logisch. Koolhydraten zijn energieleveranciers. Het heeft geen zin om ‘energie bij te tanken’ vlak voordat je naar bed gaat.

7. Heb geduld, oneindig veel geduld. In het begin van een dieet zul je vrij snel afvallen, maar er komt een moment dat je tegen koppig vet aanloopt. Maar zolang de naald van de weegschaal – zij het langzaam maar zeker – de goede richting opgaat, ben je op de juiste weg. Nu wordt er een zwaar beroep op je doorzettingsvermogen gedaan. Volhouden is het advies. Het mag misschien even duren maar je zult er komen! Op een dag zijn die vetophopingen opeens weg… Als het moet (en jij wilt), ben jij koppig dan dat vet!

