1017 ALYX 9SM Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

Voor de nieuwe herencollectie van 1017 Alyx 9SM laat Matthew Williams zich inspireren door het oeuvre van de Amerikaanse kunstenaar Mark Flood. Maar eerst nog even dit over dit vrije nieuwe modemerk. De ontwerper van 1017 Alyx 9SM is dus, dat had je al begrepen, Matthew Williams. 1017 refereert aan Williams verjaardag (17 oktober) en 9SM is een afkorting van het adres van het atelier (Saint Mark’s Place, New York City).

De collecties van dit innovatieve modelabel vallen in de categorie ‘luxury streetwear’ en zijn gewoonlijk geïnspireerd door Amerikaanse subculturen uit Williams’ jeugd.

1017 ALYX 9SM Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

In de nieuwe herencollectie van 1017 Alyx 9SM voor herfst winter 2023 2024 komen we, zoals altijd, interessante materialen en bewerkingen daarvan tegen. Sweaters met capuchons, broeken en shirts zijn geverfd, gewassen, bedrukt en vervolgens handmatig ‘destroyed’ door Italiaanse vakmeesters.

In veel looks komen we studs tegen die – wederom – handmatig zijn aangebracht. We zien ze terug op bandana’s, laarzen maar ook op klassieke kledingstukken.

1017 ALYX 9SM Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

De invloed van de artiest Mark Flood bestaat uit een selectie van kledingstukken waarop Floods kunststukken terugkomen en speciaal grafisch zijn bewerkt voor deze collectie.

1017 ALYX 9SM Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

1017 ALYX 9SM Man Herfst Winter 2023 2024 – Photo courtesy of 1017 ALYX 9SM

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw eigen modelook.