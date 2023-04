Dior herencollectie zomer 2023. Deel twee

Dior Man lente zomer 2023 – Photo Courtesy of Dior

Met de nieuwe herencollectie voor lente zomer 2023 pakt Kim Jones, artistiek directeur van Dior Homme, de draad op van de afgelopen wintercollectie. Het is alsof hij een gesprek dat hij met die collectie begon wil voortzetten. Dit verklaart ook meteen de titel van de nieuwe zomercollectie. La conversation: Part Two. Deel twee.

Met deze nieuwe collectie reizen we in ruimte en tijd van Parijs naar het platteland, naar Normandië en Granville – de geboorteplaats van Dior waar ook zijn legendarische tuin te vinden is – en naar Sussex en Charleston, het buitenverblijf van Duncan Grant, kunstschilder die behoorde tot de Bloomsberrygroep. Opnieuw vlecht Jones persoonlijke verhalen door de collectie en verbindt hij het verleden met het heden en de toekomst van het maison, en laat hij zich inspireren door creatieve milieus uit het verleden die het heden nog steeds beïnvloeden.

Het veranderende licht en de veranderlijkheid van de natuurlijke omgeving worden weerspiegeld in het kleurenpalet van de collectie: gradaties van Dior-grijstinten, roze en pastelkleuren, groene en blauwe tinten.

De mood van deze collectie is een zekere ‘welopgevoede rebellie’. De collectie is tegelijkertijd extravagant en praktisch, formeel en informeel. Kasjmieren double-breasted mantels worden gecombineerd met tailored shorts in jaren ‘30 stoffen met taillebanden. Ze worden geshowd met wandelschoenen. Katoenen dusterjassen worden nonchalant gedragen met techno gilets die zijn geïnspireerd door Duncan Grants beroemde ‘Lily pond’-scherm. Dezelfde elegante nonchalance komt terug als ‘alledaagse luxe’ in de tassen en schoenen.

Het atelier produceert samen met Mystery Ranch – een technisch outdoormerk – nieuwe, praktische zadeltassen, rugzakken en heuptassen voor de collectie. De rugzakken, die bij de maatpakken gedragen kunnen worden, zijn voorzien van waterproof overtrekken die je eraf kunt halen. De nieuwe Dior sandalen zijn uit één stuk gerecycled rubber gemaakt. Het zijn technische hoogstandjes die je niet vaak terugziet bij een mode brand.

