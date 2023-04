De zomercollectie van Ann Demeulemeester is poëtisch en industrieel

Ann Demeulemeester lente zomer 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

De hele collectie van Ann Demeulemeester lente zomer 2023 is uitgevoerd in het zwart en wit. En dan bedoelen we niet zwart met wit, maar óf total black looks óf total white looks. Een gulden middenweg bestaat niet. Monochrome looks – ton sur ton – showen van de allereerste tot de allerlaatste look op de catwalk in de industriële garage die het maison als setting heeft gekozen.

Ann Demeulemeester lente 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Juist dankzij de totale afwezigheid van kleur komen de volumes en snitten volledig tot hun recht. Ook in deze nieuwe Ann Demeulemeester collectie blijft het maison trouw aan het langgerekte silhouet dat inmiddels een signatuur is.

Ann Demeulemeester zomer 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Witte katoenen shirts, een iconisch item van modemerk, nemen allerlei nieuwe vormen en gedaantes aan en verworden tot lange jurken die soms zelfs over de catwalk slepen. Transparante stoffen worden afgewisseld door solide hoogglans materialen. Slank afkledende tops worden gecombineerd met slanke maar rijke bottoms zoals lange rokken of wijde broeken.

Ann Demeulemeester lente 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Hij en zij krijgen hetzelfde slank afkledende silhouet aangemeten. Waar zij voor een rok gaat, gaat hij voor een broek. De blazers, voor hem en haar, zijn soepel en gedeconstructureerd. Een opvallend detail zijn de twee soepele buideltassen die met kruiselingse banden over de romp op de heupen worden gedragen.

Ann Demeulemeester zomer 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester lente 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Aan hun voeten dragen de modellen zwarte of witte gympen. De linten die om de vingers van de modellen zijn gebonden accentueren de vloeiende lijnen in deze collectie die, we zeiden het al, tegelijkertijd poëtisch maar ook industrieel is.

Ann Demeulemeester zomer 2023 – Photo courtesy of Ann Demeulemeester

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe modecollectie van Ann Demeulemeester voor lente en zomer 2023.

Klik hier voor meer mode voor de dames op Trendystyle