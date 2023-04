De Suzuki GSX-8S is van A tot Z compleet nieuw ontworpen. Een naked bike voor alle dag, die is gemaakt om de ultieme mix van comfort

Nieuwe Suzuki GSX-8S

De Suzuki GSX-8S is van A tot Z compleet nieuw ontworpen. Een naked bike voor alle dag, die is gemaakt om de ultieme mix van comfort, wendbaarheid en rijplezier te bieden. Een serieuze ‘streetfighter’ met opvallende mass-forward houding en verticaal gestapelde hexagonale LED-koplampen. Deze jongste aanwinst in de GSX-familie is vanaf 20 april te bewonderen bij de Suzuki-dealers en te koop vanaf 9.999 euro, inclusief 6 jaar fabrieksgarantie.

De GSX-8S zet nieuwe maatstaven in zijn segment met zijn gewaagde styling en een ongekend rijke uitrusting, inclusief een uitgebreid Suzuki Intelligent Ride System-elektronicapakket. Via de Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) is er keuze uit drie rijmodi: Active, Basic en Comfort. De ride-by-wire gasklepbediening levert een betrouwbare en controleerbare gasrespons. Ook standaard is het Suzuki Traction Control System (STCS), waarvan de interventie via drie modi instelbaar is. Een fraai vormgegeven, multifunctioneel 5-inch kleuren-TFT-display informeert de rijder over rijgegevens en gekozen instellingen.

Gepatenteerde Suzuki Cross Balancer

De Suzuki GSX-8S heeft net als de V-STROM 800DE een 776cc paralleltwin met 270°-krukas. Die is voorzien van het gepatenteerde Suzuki Cross Balancer mechanisme dat trillingen vermindert. Een Bi-directional (up & down) quickshifter is standaard. De krachtbron is goed voor een vermogen van 61 kW (82,9 pk) bij 8.500 toeren per minuut en een koppel van 78 Nm bij 6.800 toeren per minuut. Er is ook een variant voor A2-rijbewijshouders verkrijgbaar met 35 kW (47,5 pk).

Het robuuste nieuwe frame valt op door een perfecte balans en een comfortabele zitpositie waarbij gewichtspositionering het uitgangspunt was. De GSX-8S is gemakkelijk te beheersen en door krappe bochten te sturen, onder meer dankzij het relatief lage rijklare gewicht van 202 kg. De KYB-wielophanging, 120/70 voorband en brede 180/55 achterband zorgen voor precisie, grip en controle in de meest uitdagende condities. De zithoogte van 810 mm maakt deze performance naked ook toegankelijk voor kleinere berijders.

Twee remschijven van 310 mm voor, een enkele schijf achter van 240 mm en ABS zorgen voor perfecte remprestaties. Het beproefde Suzuki Clutch Assist System voor soepel schakelen, Low RPM Assist voor soepel wegrijden en het Suzuki Easy Start System waarbij de motor met één druk op de knop automatisch start, zijn ook op de nieuwe GSX-8S aanwezig.

Stoere kleurstellingen

De Suzuki GSX-8S is verkrijgbaar in drie stoere kleurstellingen, te weten Pearl Cosmic Blue (QU2), Pearl Tech White (KGL) en Metallic Mat Black in combinatie met Glass Sparkle Black (QU1). De GSX-8S is verder te personaliseren met diverse originele accessoires.