Nina Ricci herfst winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Nina Ricci

De nieuwe wintercollectie van Nina Ricci is het debuut van Harris Reed. Hij laat zich daarbij inspireren door het legendarische archief van het maison.

De collectie voor herfst winter 2023 2024 van Nina Ricci is het debuut van Harris Reed als creatief directeur van het maison. De collectie is doordrenkt van vrouwelijkheid en frivoliteit en put uit de romantische drama-stijl van de coutureshows van het huis uit het uitbundige tijdperk van de jaren ’80 en ’90. Dat vertaalt zich in microplissé in tule, gedurfde stippen, juweeltinten en spannende silhouetten.

Voor herfst winter 2023 2024 komen deze kenmerken terug in de vorm van maatwerk, loungewear, extravagante bovenkleding en opvallende jurken. Het geheel wordt gecompleteerd door over-de-top accessoires.

De looks hebben speelse verhoudingen en silhouetten, een vrolijk kleurenpalet en een jeugdige stijl die knipoogt naar het archief van weleer maar tegemoet komt aan de voorkeuren van de hedendaagse popcultuur. Tailoring, avondkleding, sportkleding en denim komen samen in een ultravrouwelijke garderobevoorstel voor dag en nacht.

Dramatische overjassen met details in imitatiebont worden gecombineerd met loungewear met pailletten. Voor de avond komt het maison korte cocktailjurken in tafzijde maar ook uitwaaierende jurken met extravagante strikken. Elke look wordt geshowd met gewaagde platformhakken die de glamour uitstraling van de collectie onderstrepen.

De couture materialen verwijzen naar de verfijnde weelde van het archief van het maison – tafzijde, tule, Chantilly-kant en dubbelzijdige crêpe – en zijn vernunftig gecombineerd met moderne materialen als denim, leer en imitatiebont.