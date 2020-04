Als je niet naar de sportschool kan, is er maar één alternatief: thuis fitnessen. Zorg ervoor dat het een goed alternatief is. Er is maar weinig voor nodig. Met één enkel relatief goedkope tool kun je al optimale resultaten behalen.

De kettlebell, een enorm handige trainingstool, is nog niet echt ingeburgerd. In de sportschool liggen ze vaak verloren in een hoekje (als ze al voorhanden zijn). Ze worden maar weinig gebruikt. De enige keer dat ik er eentje in gebruik heb gezien, was… om de deur open te houden.

Het is jammer dat de ketllebell nog zo’n ondergeschikte rol speelt, want die grote metalen bal met handvat is een perfecte trainingstool om je lichamelijk vorm te verbeteren of te onderhouden. Tenminste, als je hem goed gebruikt en niet bang bent er even hard tegenaan te gaan. De kettlebell zou oorspronkelijk uit Rusland afkomstig zijn. Tot voor enkele jaren waren het dan ook vooral Russische trainers die de kettlebell gebruikten en uitlegden op welke manieren je de veelzijdige kettlebell voor je training kunt inzetten.

Als je in vorm wilt blijven of je lichamelijk vorm wilt verbeteren, en je niet in de sportschool terecht kunt, overweeg dan serieus om een kettlebell aan te schaffen. Online vind je een groot aanbod: allerlei soorten, merken, kleuren en natuurlijk in verschillende gewichten. Voor een paar tientjes haal je een tool in huis waar je praktisch al je lichaamsspieren mee kunt trainen. Dit geldt zowel voor de heren als voor de dames.

Niet alleen kun je met behulp van een kettlebell en een goed gestructureerd trainingsschema je spieren goed trainen, je kunt er ook heel effectieve en intensieve aërobe oefeningen mee doen. Je moet natuurlijk wel gezond zijn, enige kennis van sporten hebben, en nooit overdrijven! Ondergetekende is net hersteld van een vrij ernstige spierblessure ten gevolge van een al te enthousiaste kettlebell-workout met onopgewarmde spieren.

Mocht je willen weten hoe een kettlebell-training werkt, zoek dan eens op het web, bekijk een aantal video’s en probeer een training te vinden die bij jou past. Lijkt het je wat, koop dan zo’n stalen bal en ga aan de slag. Op het web vind je duizenden – gratis – lessen en trainingen waarin precies wordt uitgelegd hoe te trainen.

Er is geen excuus dat houdt. Een kettlebell en een beetje energie en goede wil om je lichamelijke vorm te verbeteren – én wat kleinere porties aan tafel -, meer heb je niet nodig om de zomer in vorm tegemoet te zien!

ADVERSUS