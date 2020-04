Vlinderpasta. Zelf pasta maken. Zo eenvoudig is het!

Zelf pasta maken is leuk, eenvoudig en lekker. Je kunt met een pastamachine werken, maar ook met enkel het gebruik van een deegroller kun je de lekkerste pasta maken. Eén van de leukste pastavormen zijn de farfalle (letterlijk ‘vlinders’), bij ons bekend als vlinderpasta. Hieronder vind je het recept.

Voor onze farfalle gebruikten we farina di semola (maar je kunt ook bloem 00 gebruiken). Farina di semola is meel van durumtarwe (harde tarwe). Dit meel heeft een lekkere, stevige bite en een mooie goudgele kleur. Het voordeel ervan is bovendien dat de pasta tijdens het koken beter houdt (dit is vooral van belang als je ravioli of andere gevulde pastasoorten gaat maken).

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

300 gram bloem 00 of beter nog: farina di semola

2 eieren

lauw water (zoveel als nodig)

bloem (voor je werkoppervlak)

Benodigdheden:

een deegroller of pastamachine

een pastawieltje (kan ook met een mes maar het wieltje is gemakkelijker snijden en geeft je vlindertjes mooie gekartelde randjes).

Bereiding

Doe de bloem en eieren in een kom en vermeng ze met elkaar. Voeg een beetje water toe en vermeng de ingrediënten opnieuw, net zolang totdat je een soepel deeg hebt. Zie de foto’s.

Wikkel de deegbal in vershoudfolie en leg het deeg ongeveer 30 minuten in de ijskast te rusten.

Voor het fotograferen van de bereiding van de pasta gebruikten we de pastamachine maar je kunt, zoals we al zeiden, ook de deegroller gebruiken.

Verdeel de deegbal in vier stukken. Haal het eerste stuk door de pastamachine op z’n hoogste/breedste stand. Vouw de lap dubbel en haal

de lap opnieuw door de pastamachine. Herhaal dit terwijl je toewerkt naar een steeds lagere/smallere stand waardoor je dus een steeds dunnere pastabaan krijgt. De pastabaan moet ongeveer 2 mm hoog zijn.

Bestrooi je werkoppervlak met bloem en leg de pastabaan erop.

Doe hetzelfde met de andere drie deegstukken.

Snijd de pastabanen met een pastawieltje in rechthoekjes en maak er vlindertjes van door het midden van elk stukje met duim en wijsvinger samen te drukken.

Kook de pasta in ruim water met zout al dente.

Serveer de farfalle met een tomatensaus of met een saus met doperwtjes,

wortel en room zoals op de foto. Of met elke andere saus die maar in je opkomt!

Buon appetito!

ADVERSUS