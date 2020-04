Liz is slank en lang, en heeft lang, blond haar. Héél lang haar, zoals je in de video hieronder kunt zien. Liz is ons nieuwe featured model en ze komt uit Vancouver, Canada. Wij fotografeerden haar in Milaan, kort na de Milan Fashion Week.

Liz is niet zomaar een model. Ze is dol op paardrijden, doet aan voltige, iets waar wij – vergeef het ons! – niet eens het bestaan van kenden. Voltige, ofwel acrobatiek op een bewegend paard, is Liz’s grote passie. Ze vertelt er meer over in het interview onder de foto’s en video. Dat Liz een atleet is, is duidelijk te zien aan haar creatieve manier van bewegen in de video. Liz wordt in Milaan vertegenwoordigd door Olympia Model Management.

Bekijk haar video en foto’s en vergeet niet om het interview met dit bijzonder sportieve model te lezen. Alessio

LIZ – VIDEO

LIZ FOTO’S

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Vancouver, Canada, waar ik op een paardenboerderij net buiten de stad woon.

Hoe ben je als model begonnen?

Ik ben begonnen met een bureau in Vancouver toen ik 19 was.

Wat vind je leuk aan het modellenwerk?

Ik houd van het reizen en het werk zelf. Het modellenwerk is de beste manier om een stad te leren kennen! Het feit dat ik hier in Italië ben en samen met mensen uit de hele wereld aan creatieve projecten werk, stelt me in de gelegenheid om de stad heel goed te leren kennen, een ervaring die ik anders nooit beleefd zou hebben!

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk?

Er kan heel veel onzekerheid in het modellenwerk zijn. Je werk verandert van dag tot dag. Je moet daar altijd bedacht op zijn en binnen no time beschikbaar zijn voor wat dan ook, je moet ook voorbereid zijn op een heleboel afwijzingen. Maar aangezien het mij wel lukt om mee te gaan met de flow van het werk, brengt het me elke dag nieuwe kansen wat het tot een schitterende ervaring maakt!

Je bent een professionele atleet, kun je ons daar mee over vertellen?

Als ik thuis ben, doe ik aan voltige. Ik doe deze sport al meer dan 10 jaar en ik coach inmiddels ook leerlingen die zich op onze boerderij in deze sport willen bekwamen. Ik train bijna elke dag in de sportschool en tenminste 5 keer per week met de paarden. Ik reis de hele westkust af om te trainen en te wedstrijden te doen maar reizen in verband met paarden hebben me over de hele wereld gebracht. Voordat ik begon met modellenwerk, reisde ik naar het buitenland voor wedstrijden en trainingen, enzovoorts. Het is een heel andere ervaring dan het werk in een modestad, maar ik ben voor altijd dankbaar voor deze beide, contrasterende ervaringen.

Wat is je persoonlijke modestijl? Hoe kleed je je voor castings, een avondje stappen, je dagelijks leven?

Voor castings kleed ik me gewoonlijk heel neutraal en klassiek. Ik wil dat de modehuizen waar ik mee werk me als een blank canvas voor hun visie zien, een canvas om mee te werken. Voor een avondje stappen kleed ik me gewoonlijk met dezelfde neutrale en klassieke kledingstukken maar dan voeg ik er wat bijous aan toe, en een coole jas voor een duurdere look! In mijn dagelijks leven thuis draag ik bijna altijd sportkleding tussen de trainingen door en om naar de stal te gaan. Heel anders dan in mijn modellenleven!

Liz en shoppen. Je lievelingsmerken… Shoppen alleen of met vriendinnen?

Ik probeer zoveel mogelijk ecovriendelijke kleding te shoppen. Ik ben dol op tweedehands shoppen met mijn vriendinnen. In Milaan vond ik het leuk om naar veel vintage zaakjes te gaan.

Je droomopdracht. Als je een toverstokje had en je één enkele modellendroom zou kunnen doen uitkomen… wat zou die droom(opdracht) dan zijn?

Ik vind het fantastisch om met mijn paarden te shooten, dus mijn droomopdracht zou een combinatie van voltige en mode zijn. Voltige optredens met het paard kunnen op een artistieke manier een heel verhaal vertellen en ik zou dat echt meer willen delen! Zoiets als de recente Gucci OfCourseAHorse campagne zou ook helemaal in mijn straatje passen!

ADVERSUS