Zelf pasta maken. Ravioli met fetakaas en rucola. Pittig lekker!

Liefde gaat door de maag. Verwen je geliefde met huisgemaakte ravioli. Succes gegarandeerd. Dit recept is eenvoudig. Voor de vulling hoeft er zelfs niets gekookt te worden. Het vleugje sinaasappel dat erdoor zit, is verrassend aangenaam.

Gebruik durumpasta voor een stevige bite. Kun je die niet vinden, dan kun je ook bloem type 00 gebruiken. Een pastamachine is voor dit recept niet nodig. Een deegroller is voldoende.

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

300 gram bloem 00 of beter nog: farina di semola

2 eieren

lauw water (zoveel als nodig)

bloem (voor je werkoppervlak)

Voor de vulling

rucola

1 stuk fetakaas

vers gemalen Parmezaanse kaas

1 sinaasappel (voor de schil)

Bereiding

Doe de bloem en eieren in een kom en vermeng ze met elkaar. Voeg een beetje water toe en vermeng de ingrediënten opnieuw, net zolang totdat je een soepel deeg hebt. Zie de foto’s.

Wikkel de deegbal in vershoudfolie en leg het deeg ongeveer 30 minuten in de ijskast te rusten.

In de tussentijd maak je de vulling. Snijd de rucola fijn, verbrokkel de fetakaas, rasp de sinaasappel en doe deze ingrediënten bij elkaar. Voeg de gemalen Parmezaanse kaas toe en schep alles door elkaar.

Bewerk nu het deeg. Verdeel de deegbal in vier stukken.

Bestrooi je werkblad met bloem en rol de stukken deeg uit tot lange banen van ongeveer 3 mm hoog. Dit doe je door het deeg uit te rollen, het weer op te vouwen, het opnieuw uit te rollen, net zolang totdat je een mooie baan hebt.

Steek de banen uit met een rond vormpje of een glas. Wij gebruikten een plastic bekertje met een diameter van circa 9 centimeter met een scherp randje.

Schep op elk rondje een beetje vulling en vouw het rondje dicht tot een half maantje. Druk de randen goed aan. Is het deeg wat droog, bevochtig dan de rand zodat de maantjes goed sluiten. Druk de randen aan met een vork zodat de ravioli tijdens het koken niet opengaan. Leg de ravioli op een oppervlak met bloem en bestuif ze met een beetje bloem zodat ze niet aan elkaar kleven.

Kook de ravioli in ruim water met zout.

Serveer de ravioli met een tomatensaus. Of ook met een beetje boter met salie, en Parmezaanse kaas natuurlijk. De vulling op zich heeft zoveel smaak dat een saus op zich niet nodig is.

Buon appetito.

