Het is weer zover. Het seizoen van slim fit overhemden en strakke poloshirts staat voor de deur. Maar wat als je bemerkt dat de shirts die je acht maanden geleden nog als gegoten zaten nu… niet meer dicht kunnen! En wat als je gaat shoppen voor het nieuwe seizoen en erachter komt dat die trendy en smal gesneden shirts in de winkel je kleden als een… worst. Dan is het tijd om eerlijk tegenover jezelf te zijn. Het is niet de schuld van shirts en overhemden dat ze je niet staan.

Maar wel van je buik

Het is het zwakke punt van ons mannen. Feit is nu eenmaal dat het vet zich bij ons graag rond de taille ophoopt. Misschien ligt het aan een verkeerd voedingspatroon, of misschien is het de stress van de afgelopen winter (het is bewezen dat stress de vetophoping rond het middel kan bevorderen!), misschien is het het zittende leven dat je leidt, je leeftijd of gewoon aanleg. Feit is dat het moment is waarop je er spijt van krijgt dat je je deze winter hebt laten gaan. Je zou – kort gezegd – maar wat graag een platte buik hebben.

Troost je, want het is niet zo moeilijk om een paar centimeter (of misschien ook wel wat meer) van die buikomvang af te snoepen. Het geheim ligt (natuurlijk weer) in een gezonde levensstijl en een correct voedingspatroon. Binnen een paar weken, of laten we zeggen een paar maanden, kun je al resultaat zien. Net op tijd voor de zomer.

Er zijn drie dingen waar je je moet op concentreren en dat is:

de hoeveelheid calorieën die je tot je neemt (ga voor kleinere porties, caloriearme voedingsmiddelen en drink veel water)

lichaamsbeweging (ga voor meer lichaamsbeweging en geef de voorkeur aan aerobische activiteiten, bijvoorbeeld lopen)

buikspieroefeningen (doe regelmatig buikspieroefeningen, niet zozeer om het bekende six-pack te kweken maar vooral ook voor strakkere buikspieren die als een natuurlijk ‘korset’ werken en helpen om je buik in te houden).

Maak een plan voor wat betreft je voedingspatroon. Ban zoetigheden, chocolade en al dat lekkere maar dikmakende troostvoedsel waar je je de afgelopen winter aan te tegoed hebt gedaan, uit je keuken. Breng je porties terug, ga voor groenten en fruit, niet gezoete drankjes, vermijd koolzuurhoudende drankjes en wees matig met alcoholische dranken.

Lichaamsbeweging is heel belangrijk. De experts op dit gebied raden aan om ELKE dag 30 tot 45 minuten aerobische activiteiten te verrichten (fietsen, de loopband). Het is heel belangrijk dat je je dag zo inplant dat er ruimte is om tenminste een half uur aan lichaamsbeweging te besteden, of je dat nu in de sportschool doet of in de buitenlucht (als het weer het toelaat).

Als je niet ingeschreven bent in de sportschool, kun je je buikspieren thuis trainen. Het advies van de experts luidt om dit tenminste drie keer per week te doen. Je bent er echt niet veel tijd aan kwijt: 10 tot 15 minuten per training is al voldoende. Iedereen kent de klassieke buikspieroefeningen inmiddels, maar niet iedereen weet hoe je ze correct moet uitvoeren. Klik hier om er meer over te lezen.

Met een flinke dosis motivatie en zelfdiscipline moet het je op deze manier gaan lukken om de zomer met een platte buik tegemoet te zien. Probeer maar eens om onze adviezen op te volgen.

