Bakken. Tijd voor huisgemaakte appeltaart (ook in light versie)

Dit is één van de lekkerste recepten voor appeltaart die we ooit zijn tegengekomen. De appeltaart is gemakkelijk te maken en doordat je de appels niet al te fijn maakt, is de appel goed te proeven. Hieronder vind je het recept met aanwijzingen voor een light versie (minder suiker en boter).

Ingrediënten

3 appels (bijvoorbeeld goudrenetten)

220 tot 250 gram suiker

250 gram bloem 00

1 zakje bakpoeder

3 eieren

zout

100 tot 200 gram boter

Benodigdheden: een taartvorm met een diameter van 24 cm

Bereiding

Scheid de eieren en klop het eiwit op.

Doe het opgeklopte eiwit bij de eidooiers.

Voeg alle overige ingrediënten (behalve de appelpartjes) toe.

Vermeng alles tot een vrij stevig deeg. Is het te stevig, voeg dan nog wat gesmolten boter toe.

Beboter de taartvorm en bedek de bodem van de taartvorm met het deeg.

Schil de appels en snijd ze in partjes. Duw de partjes goed in het deeg zodat ze in de taart komen te zitten.

Bak de taart op 180 graden in 30 tot 35 minuten gaar.

