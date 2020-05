Zelf pasta maken. Deze pasta (trofie) maak je zonder deegroller of pastamachine

Trofie is een pastasoort die afkomstig is uit Genua. Deze pasta is ontzettend eenvoudig te maken en wordt gewoonlijk met pestosaus geserveerd. Je weet niet wat je proeft!

‘Trofie‘ is een pastasoort die afkomstig is uit de Italiaanse havenstad Genua en ziet eruit als gedraaide staafjes. Je kunt ze heel gemakkelijk zelf maken. Je hebt er maar één ingrediënt voor nodig (bloem), plus een beetje zout en wat lauwwarm water. Allemaal ingrediënten die je vast al in huis hebt. Verder heb je niet eens een deegroller, laat staan een pastamachine, nodig.

Gewoonlijk zijn de ‘trofie‘ wat korter dan die van ons (maar wel net zo lekker!). Wij waren vandaag een beetje lui en sneden de stukjes pastadeeg wat langer af zodat we minder ‘trofie’ hoefden te rollen.

Verder gebruikten wij ongeveer 300 gram bloem. Dat is ongeveer goed voor 4 porties. Wij deelden het deeg echter in tweeën: we maakten twee porties trofie en van de rest van het deeg maakten we tagliatelle.

Trofie-pasta worden in Italië vooral met pestosaus gegeten.

Ingrediënten voor 4 personen

300 gram bloem type 00 of durumtarwe bloem (farina di semola)

lauwwarm water

zout

Bereiding

Doe de bloem in een kom, doe er een beetje zout bij en voeg een scheutje lauwwarm water toe. Kneed de ingrediënten stevig door elkaar. Voeg steeds een beetje water toe totdat je een stevige deegbal hebt.

Bestuif je werkoppervlak met bloem. Snijd de deegbal in kleine stukken en rol er met je handen strengen van. Snijd de strengen in stukken en maak ze nog smaller. Snijd ze in kleine strengetjes van ongeveer 1 à 2 centimeter. Rol de stukjes deeg tussen je handpalmen tot ‘trofie’.

Kook de ‘trofie’ in ruim kokend water al dente. Onze trofie waren in 5 tot 6 minuten gaar.

Serveer de trofie met pestosaus. En met vers gemalen Parmezaanse kaas.

