HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE Herfst Winter 2023 2024 Show – Photo courtesy of ISSEY MIYAKE

Zoals altijd staan de vormen en silhouetten centraal in de herencollectie van Issey Miyake voor herfst winter 2023 2024. In de herencollectie van Issey Miyake voor herfst winter 2023 2024 draait alles om driehoeken en andere eenvoudige geometrische vormen die verworden tot een creatief en ingewikkeld geheel.

De collectie werd afgelopen januari in Palais de Tokyo in Parijs gepresenteerd en de modeshow was geregisseerd door Adrien M & Claire B, Franse kunstenaars, die het publiek met een meeslepend video-evenement binnenvoerde in een wereld waarin ruimte en zwaartekracht niet lijken te bestaan.

De nieuwe herencollectie heeft een levendig kleurenpalet, waarin zachte en neutrale kleuren worden afgewisseld of gecombineerd met felle, bijna neonkleuren.

De nieuwe blazers en jassen hebben een rond silhouet, en een ronde kraag met raglanmouwen.

Karakteristiek voor deze herencollectie zijn de prints: geometrische vormen in het wit tegen een zwarte achtergrond.

Zoals altijd wordt er in deze collectie met vormen gespeeld. Zo zijn er in deze collectie items met overlappingen te vinden die op verschillende manier kunnen worden gedragen. Door middel van drukknopen – open of dicht – kun je het silhouet veranderen. Een anders speels detail zijn de verstelbare koorden die de silhouetten van de jassen kunnen veranderen.

Opvallend zijn ook de Three by Six-kledingstukken die zijn gemaakt van zes driehoeken in een zeshoekige formatie. Het ontwerp komt met een opening in het midden van elke zeshoek (waar de nek of het lichaam doorheen kan) en waardoor een ongelijke zoom ontstaat.