Herenkapsels – Kapsel trends man herfst winter 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Als je op zoek bent naar nieuwe en trendy ideeën om je hair look bij te werken voor herfst winter 2023 2024, kun je overwegen om je haar langer te laten groeien. Wees verder niet bang om gel, heel veel gel, te gebruiken om het te stylen. Lang haar maakt een comeback onder mannen en gel is het ideale product om verschillende looks te creëren die passen bij je stemming van het moment en je persoonlijkheid. Of je nu een elegante en verfijnde stijl wilt of een rommelige en moderne hair look, met gel kun je het bereiken.

De haartrends voor herfst winter 2023 2024. Voor- en nadelen van halflang haar

Halflang haar is een steeds populairdere keuze voor mannen die meer vrijheid willen met hun kapsel. Ook bij de recente mannenshows tijdens de Milano Fashion Week zagen we veel modellen met halflang haar en véél gel. Op de foto’s op deze pagina zie je de kapsels van modellen bij de modeshow van Etro voor lente zomer 2024.

Herenkapsels – Kapsel trends man herfst winter 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Halflang haar heeft een aantal onmiskenbare voordelen. Het past bij verschillende gezichtsvormen en haartypes, afhankelijk van hoe je het stylet. Langere lokken kunnen volume en textuur toevoegen aan je haar, waardoor het levendiger en interessanter wordt. Je kunt ook experimenteren met verschillende looks, zoals slicked back, zijscheiding, pompadour, getextureerde coupe, enz. Het is een geweldige manier om je persoonlijkheid en individualiteit uit te drukken, omdat je met lang haar alle kanten op kunt.

Lang haar brengt echter ook een aantal, laten we zeggen, ‘managementproblemen’ met zich mee. Lang of halflang haar vereist meer verzorging dan kort haar, omdat het vatbaarder is voor klitten, beschadiging en gespleten punten. Het vraagt dus meer aandacht dan kort haar en ook komen er meer stylingproducten aan te pas om het haar te controleren en het de structuur te geven. Tot slot is zo’n halflange coupe misschien niet altijd geschikt voor bepaalde gelegenheden of situaties (denk aan kantoorbanen met een dress code).

Kapseltrend: stylen met gel

Herenkapsels – Kapsel trends man herfst winter 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Wat het gebruik van gel betreft, moet je weten dat het niet voldoende is om gewoon de eerste de beste te pakken die je in de schappen van de supermarkt vindt. Elk haartype en elke haarstijl heeft de juiste ondersteuning nodig, in dit geval het juiste type gel. Hier volgen enkele tips:

Light hold gel: geschikt voor fijn of dun haar, omdat het niet verzwaart of je haar verhardt. Het werkt ook goed voor krullend haar of slag, omdat het definitie geeft en de natuurlijke textuur versterkt. De light hold gel is ideaal voor het creëren van een rommelige, speelse look met een beetje beweging en veerkracht.

Medium hold gel: biedt een iets sterkere fixatie dan de light hold gel, maar houdt het nog beweeglijk. Het is geschikt voor dikker of grover haar dat meer controle en structuur nodig heeft. De medium hold gel geeft het haar ook een mooie glans, waardoor het er gezond en glanzend uitziet.

Strong hold gel: biedt de sterkste hold van alle geltypen, waardoor het haar de hele dag op zijn plaats blijft. Het is perfect voor het creëren van elegante en verfijnde stijlen die geen beweging of slag vereisen. De sterk fixerende gel maakt het haar ook steviger en harder dan andere soorten gels.

Herenkapsels – Kapsel trends man herfst winter 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Stylingtips

Tot slot volgen hier enkele tips over hoe je het correct aanbrengt op lang haar:

Begin met vochtig of handdoekdroog haar dat schoon en doorgekamd is. Als het haar te nat of te droog is, zal de gel niet goed werken.

Gebruik eerst een kleine hoeveelheid gel, afhankelijk van de lengte en dikte van je haar. Je kunt later altijd meer toevoegen als dat nodig is, maar het is moeilijk om overtollige gel te verwijderen zonder je haar opnieuw te wassen.

Wrijf de gel tussen je handen om het gelijkmatig te verdelen. Breng het vervolgens aan op het haar, beginnend bij de haaraanzet en naar beneden toe tot in de punten. Gebruik je vingers of een kam om de gel door het haar te verdelen.

Style je haar volgens de look die je wilt bereiken. Je kunt een kam of borstel gebruiken om een gladde en elegante stijl te creëren, of je vingers om een gestructureerde en warrige stijl te creëren.

Laat je haar natuurlijk drogen of gebruik een föhn op lage warmte als je haast hebt.

Raak je haar niet aan en borstel het niet terwijl het droogt, want dit kan het effect van de gel verpesten.

Herenkapsels – Kapsel trends man herfst winter 2023 2024 – Foto ADVERSUS

Zoals je hebt gezien zijn lang haar en gel een geweldige combinatie voor mannen die hun look willen updaten en zich willen presenteren met een haardos volgens de nieuwe haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024. Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Meer kapsels trends op Trendystyle.net. Klik hier!

ADVERSUS