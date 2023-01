Haarverlies en kaalheid. Wat is de oorzaak? Wat kun je ertegen doen?

Moet je je zorgen maken als je haar op je kussen of in het doucheputje vindt? Wanneer is er sprake van abnormale haaruitval? Het is niet verontrustend als je wat haar op je kussen tegenkomt. Volgens de experts wordt het pas pathologisch als je meer dan 100 haren per dagen verliest. In dat geval is het beter om het verdere verloop van je haarverlies in de gaten te houden en om een specialist te raadplegen als de uitval aanhoudt.

Wat is de oorzaak van overmatige haaruitval?

Haaruitval kan erfelijk bepaald zijn of veroorzaakt worden door een pathologie van de haarfollikels, maar kan ook het gevolg zijn van stress. Stress beïnvloedt de hormoonhuishouding en veranderingen daarin kunnen de haargroei remmen. Ook strenge diëten kunnen de haarfollikels van de nodige energie en voedingsstoffen beroven waardoor de haargroei wordt geblokkeerd. Haaruitval in de herfst valt terug te leiden op twee factoren. De seizoenswisseling brengt een verandering in de melatonine teweeg en dat zou op zijn beurt de haargroei weer beïnvloeden. Een andere factor die in de herfst een rol speelt, is de oxidatiestress door blootstelling aan de zon tijdens het voorafgaande zomerseizoen.

Wat moet je doen als je denkt dat je abnormaal veel haar verliest?

Het is beste is om direct een specialist te raadplegen, bijvoorbeeld een dermatoloog, beter nog als deze gespecialiseerd is in haaruitval en kaalheid.

Wat zijn vandaag de dag de meest effectieve behandelingen tegen haaruitval?

De keuze (en effectiviteit) van de therapie wordt bepaald door de oorzaak van de haaruitval. De meest voorkomende oorzaak is de zogenaamde ‘androgenic alopecia’, ofwel ‘mannelijke kaalheid’. Deze term is enigszins verwarrend omdat ‘mannelijke kaalheid’ zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. ‘Mannelijke kaalheid’ kan worden behandeld met bepaalde medicijnen en chirurgische ingrepen. Er worden op dit gebied steeds betere resultaten geboekt. Het is wel belangrijk dat er tijdig wordt ingegrepen en dat men zich tot een bekwame specialist wendt. Er bestaat veel verwarring rond de verschillende ‘haargroeimethodes’. Niet zelden beloven methodes en reclames ‘wonderbaarlijke’ resultaten zonder dat daar wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Het blijft dus uitkijken.

Kunnen we dingen doen om kaalheid te voorkomen?

Zoals op alle medische vlakken is ook voorkomen belangrijk. Je levensstijl en voedingspatroon kunnen op verschillende manieren je metabolisme beïnvloeden met alle mogelijke gevolgen van dien ook voor je haargroei. Ook hier geldt dus het geijkte advies: wees matig met alcohol, rook niet en eet gezond. In periodes dat het er qua rust en gezond eten even bij inschiet, kan het nuttig zijn om voedingssupplementen te gebruiken. En verder is het natuurlijk belangrijk om je haar zelf niet te ‘stressen’ met hete föhns en steiltangen, maar dat geldt natuurlijk vooral voor de dames.

