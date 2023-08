Zo ontwerp je zelf je nieuwe keuken in 3D

Bij het kopen van een nieuwe keuken komt een heleboel kijken. Het kiezen van een stijl die past bij jouw smaak en de rest van je inrichting, het uitzoeken van materialen maar voor ook het inplannen van de keukenblokken (en misschien wel een keukeneiland) in de ruimte die je tot je beschikking hebt. Tegenwoordig zijn er online ontwerp tools waarmee je zelf je eigen keuken kunt ontwerpen. Zo ga je te werk.

Doe keuken inspiratie op

Begin met het opdoen van keuken inspiratie. Zoek op internet naar keukens die je aanspreken. Ken je eigen smaak, doe informatie op over de nieuwste keukentrends en kies een stijl die bij jou past. Landelijk of misschien minimalistisch, luxe of industrieel?

Denk na over de kleuren. Zwart en grijs zijn altijd goed maar op dit moment is er een trend naar lichtere kleuren en keukens met veel lichtinval. Ook in de keuken materialen is van alles gaande. Verschillende metalen mogen tegenwoordig naast elkaar gebruikt worden, en er is momenteel veel aandacht voor natuurlijke, organische materialen. Verder zijn er allerlei trends als keuken eilanden en bijvoorbeeld zwarte of juiste witte kranen, om maar een detail te noemen.

Heb je eenmaal een idee van de stijl en trends dan kun je beginnen met het ontwerpen je eigen keuken.

Ontwerp je nieuwe keuken in 3D

Het online plannen van je nieuwe keuken helpt om je ideeën te visualiseren en weloverwogen beslissingen te nemen. Zo gaat het keuken ontwerpen online in zijn werk.

Kies je ontwerptool. Kies je voor bijvoorbeeld een keuken van Keukenconcurrent dan kun je gebruik maken van de 3D planner van deze keukenwinkel om je eigen keuken tot leven te brengen. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden in jouw ruimte en kunt spelen met kleur, apparatuur, kasten, accessoires en de opstelling. Je kunt er bovendien zoveel ontwerpen mee maken als je wilt.

De tool helpt je stapsgewijs bij het ontwerpen. Zorg dat je de afmetingen van je keuken, inclusief muren, ramen en deuren bij de hand hebt. Schat die niet in maar kijk of meet ze na zodat je een goede basis hebt.

Gebruik de ontwerptool om een indeling voor je keuken te maken. Bekijk de verschillende opstellingen. Een rechte keuken is handig in een kleine ruimte maar misschien is er bij jou plaats voor een L-keuken of zelfs een kookeiland. Denk na over de plaats van de gootsteen, het fornuis en de koelkast, en de ruimtes daartussen. Bedenk ook hoeveel kastruimte je nodig hebt. Experimenteer met verschillende indelingen totdat je er een vindt die het beste bij jouw ruimte past.

Zodra je een indeling heeft, kunt je beginnen met het selecteren van kleuren, materialen en afwerkingen voor je keuken. Kies werkbladen, kasten en vloeren die je mooi vindt en binnen je budget passen.

Bekijk het uiteindelijke ontwerp voor een realistisch beeld hoe je keuken eruit zal zien. Breng zo nodig aanpassingen aan totdat je tevreden bent met het eindresultaat.

Een 3D keukenontwerp is een ideale voorbereiding voor je winkelbezoek. De keukenconsulent kan je verder adviseren over je ontwerp en de manier waarop je misschien nog geld en ruimte kunt besparen.

Met andere woorden, het van tevoren online ontwerpen van je keuken kan je tijd, geld en moeite besparen. Vergeet niet om rekening te houden met je persoonlijke stijl, functionele behoeften en budget bij het ontwerpen van je droomkeuken. Veel plezier met ontwerpen!